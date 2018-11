Los candidatos de las primarias de Podemos discrepan sobre los círculos Héctor Gómez y Lorena Gil ayer antes de comenzar el debate en la sede de Podemos. / ALEX PIÑA Gómez defiende los órganos locales como la «mejor conexión» con el ciudadano y los partidarios de Lorena Gil apuestan por limitar su peso en la organización SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Miércoles, 21 noviembre 2018, 04:12

Los impuestos, como el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), y los círculos, fueron el principal punto de discusión los dos candidatos a encabezar la lista de Podemos en las próximas elecciones del Principado. Héctor Gómez, que encabeza el llamado sector crítico, y Lorena Gil, expusieron ayer su programa durante un debate celebrado en la sede regional de esta formación, en Oviedo. No fue un cara a cara al uso, puesto que hubo intervenciones de los asistentes y de los componentes de las distintas candidaturas que están en liza.

Hubo que esperar a las preguntas de los asistentes, tras 70 minutos de debate, para que las diferencias florecieran. Uno de los asistentes cuestionó acerca de la subida del AJD y las hipotecas. El diputado de Podemos en la Junta General y en nombre de Asturies 2019, la candidatura próxima a la dirección regional y que encabeza Lorena Gil, Andrés Vilanova, explicó que este impuesto es la parte que se garantiza que acaba agravada «al propio banco. Se va a conseguir repercutir al banco cargas que ahora repercuten sobre la ciudadanía». Por su parte, Héctor Gómez, que lidera la lista de los críticos -Agora dende abaxo-, indicó que hay que ver cómo se hace. «Agravar un impuesto a la banca siempre queda muy bien, pero sabemos que los bancos son los bancos y sabemos que subirán el diferencial de las hipotecas».

Esta afirmación no le gustó a la concejala de Xixón Sí Puede Nuria Rodríguez, quien fuera ya de turno recriminó a Gómez que «la argumentación que acabas de dar ahora mismo en relación con la subida de impuestos a la banca te garantizo que es el mismo argumento que el PP me dio en Gijón para no subir el impuesto a los cajeros de los bancos. Creo que debemos repensar algunos argumentos que tenemos sobre la mesa».

El segundo punto de discusión se encontró en la participación de los círculos de Podemos. La pregunta concreta que se lanzó a ambas candidaturas fue: «¿Qué opinan de los círculos?». Andrés Vilanova, en representación de la candidatura de Lorena Gil, aseguró que estas organizaciones tienen que ser «todo o nada. Círculo tiene que ser, por ejemplo, una asociación de vecinos, pero no puede tener más peso en la organización que alguien que se considera asimismo círculo».

Héctor Gómez tiene una opinión diferente. «Son un órgano de Podemos y están constituidos a través de una serie de procesos legales. Son nuestra mejor conexión con la sociedad civil porque todas sus reuniones son abiertas». «¿Y son mejores que la propia sociedad civil?», inquirió Vilanova. «Son iguales, igual de buenos. La sociedad civil organizada es parte de nuestra sociedad y merece igualmente ser escuchada y tienen la misma importancia», reconoció el candidato de Agora dende abaxo.

El resto del debate se dividió en cuatro bloques bien diferenciados. El primero versó sobre 'El cerco de Asturias', donde hablaron de infraestructuras, comunicaciones y declive demográfico. Desde Agora dende abaxo, Isabel Fernández apostó por debatir en profundidad la problemática de las infraestructuras, y crear un mayor número de centros de día «especialmente en el entorno rural». Héctor Gómez añadió la creación de una red de transporte público para terminar con los problemas. Por su parte, Lorena Gil, cabeza de lista de Asturies 2019, apostó por los problemas de desplazamiento en el medio rural e impulsar las telecomunicaciones en el mismo medio.

El segundo bloque llevó por título 'Feminizar la política y las instituciones'. Conciliación, promoción de las mujeres a puestos de dirección y de gestión y ampliar la dotación del Plan de Igualdad fueron algunas de las propuestas de Agora dende abaxo. Nuria González aseguró que sobre el tema «pocas diferencias vamos a tener». Sin embargo, Isabel Fernández añadió que lo primero que había que hacer es «despatriarcalizar nuestra organización». A su juicio, casi todos los cargos de Podemos hasta el momento han sido hombres. «Si predicamos feminismo tenemos que aplicarlo a nuestro ámbito», afirmó con contundencia.

El penúltimo bloque fue dedicado al grupo parlamentario. Para Agora dende abaxo, la relación debe ser «de arriba abajo. Primero lo llevan a la Junta y luego proponen mociones en los Ayuntamientos. Debería ser al revés». Además, Héctor Gómez pidió una mayor participación: «Tiene que haber un protocolo para que las iniciativas lleguen». Vilanova defendió el trabajo del grupo en la Junta.

El último punto de debate se encontró en el Empleo y Desarrollo de un tejido alternativo. La creación de una consejería de I+D+i es la apuesta principal de Agora dende abaxo, «dirección general», prefirió Lorena Gil. Además, desde la formación encabezada por Gómez apostaron por la creación de infraestructuras de energías limpias, por la reutilización de productos, por reaprovechar pozos mineros para la extracción de agua o generación de energía geotérmica, y por derechos sociales y una renta básica universal.