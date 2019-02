Podemos Asturias «no pone líneas rojas» a una alianza con IU en las elecciones generales La formación morada aceptaría incluir a un miembro de la coalición en la lista al Congreso de los Diputados, que aún no tiene cerrada P. LAMADRID Viernes, 22 febrero 2019, 04:28

«Absoluta generosidad» para conseguir sellar una alianza electoral de cara a los comicios del 28 de abril. Este es el talante que desde Podemos se asegura que se ofrecerá a IU Asturias en plena preparación para las elecciones generales. A la formación morada le gustaría sumar fuerzas con la coalición que coordina Ramón Argüelles para intentar arañar votos y mantener e incluso superar los dos diputados que ocupan escaños en el Congreso y que en esta legislatura corresponden a Sofía Castañón y Segundo González. Podemos «no pone líneas rojas» a IU para formar esa alianza.

Según pudo saber este periódico, el partido incluso estaría dispuesto a aceptar que un miembro de IU ocupase el segundo puesto en la lista al Parlamento español. De hecho, aún faltan nombres en esa candidatura, precisamente a la espera de que finalmente se produzca o no el acuerdo de ámbito estatal. Aunque las direcciones de ambas formaciones, encabezadas por Pablo Iglesias y Alberto Garzón, han mostrado en reiteradas ocasiones su buena sintonía, lo cierto es que el pacto no cuenta con el mismo grado de respaldo en algunas comunidades. Entre ellas, Asturias.

Mientras que la consulta realizada el año pasado por Podemos reveló un apoyo a la confluencia con IU, la postura de la coalición es distinta. Tanto es así que, en un referéndum celebrado el pasado mes de junio, el 86,3% de los afiliados rechazó una coalición -en este caso para las elecciones autonómicas- con la formación morada. El secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, manifestó ayer la disposición de su partido a consensuar un pacto «en el que se sientan cómodos, con absoluta generosidad y eso dependerá de ellos», señaló en alusión a los dirigentes asturianos de IU. Puso el acento en que, por parte del partido morado, «no se van a poner impedimentos, más bien al contrario».

«Avanzar y no retroceder»

Ripa recalcó la importancia de aunar fuerzas en las elecciones del 28 de abril. «Nos jugamos el Gobierno del país, avanzar y no retroceder», apuntó, frente a otros partidos que echan la vista atrás «cuarenta años» y un PSOE que no camina hacia el futuro, incapaz «de ir hacia adelante sin ninguna clase de presión». En este aspecto, se refirió el secretario general de Podemos a que la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros, por ejemplo, fue una propuesta de Podemos. Un incremento que será aún mayor, hasta los mil euros, si el partido alcanza el Gobierno, prometió. Respecto a las personas que integrarán la lista de Podemos al Congreso, elegidas en una consulta muy criticada por la dirección asturiana por su carácter general entre las bases de toda España, Sofía Castañón repetirá, aunque no lo hará Segundo González. Cándido González Carnero, Rosa Espiño y José María Estrada la acompañarán. No obstante, la lista no está cerrada a la espera de lo que decida IU Asturias, inmersa en el proceso de primarias para nombrar a su candidato al Principado.