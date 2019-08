«Cantabria no está en el pacto del noroeste porque nunca nos invitaron»

-¿Mantiene su apoyo a Pedro Sánchez para su investidura?

-Firmé un papel, claro.

-¿Cree que va a haber nuevas elecciones?

-Sí.

-¿No ve posibilidad de acuerdo?

-La única que veo es que se abstenga el PP. Lo demás, nada. Pedro (Sánchez) no le va a dar nada a Podemos, Ciudadanos se ha echado al monte. El PP es el único que, a lo mejor, en un giro de última hora, presionado, en un gesto de esos que se dicen por España, se pueda abstener. Pero, 85% de probabilidad de elecciones en noviembre.

-Asturias relega el ferrocarril por la costa. ¿Cree que es un error?

-Soy partidario del tren Bilbao-Santader, que he conseguido que me firme Pedro (Sánchez). Creo que es un error, y he visto que Asturias y Galicia no están en la onda de Cantabria, prescinden del corredor del Cantábrico. No sé si es porque no hay espacio para meterlo. Nosotros estamos y Euskadi también. El tren que llega a la 'Y' vasca va a llegar también a Santander. Ahora, lo que no sé es por qué no he encontrado apoyo en el AVE del Cantábrico. Están con el del Atlántico, pero a mí eso no me arregla nada. Lo que quiero es llegar a Europa y tengo que empezar por Bilbao.

-Asturias, Galicia y Castilla y León piden la línea subcantábrica. ¿Por qué Cantabria no se ha sumado?

-Porque no me han invitado nunca. Ya hemos pedido que nos inviten y espero que lo acepten. Una vez dijeron que era porque iban a tratar el tema de la minería. La propuesta está hecha y decimos que queremos estar ahí, ¿cómo no vamos a querer? Ahora, dentro de nuestras prioridades está el ferrocarril del Cantábrico. Bilbao, para nosotros, es todo: es Europa, es el Valle del Ebro, es la 'Y' vasca. Y el 'hiperland' que supone Bilbao para Cantabria es enorme.

-¿Nunca le han invitado a ese frente del noroeste por las infraestructuras de Galicia, Asturias y Castilla y León?

-No, a esas últimas no. Y por eso hemos pedido que nos inviten.