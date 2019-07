Carcedo apela a la responsabilidad de PP y Ciudadanos para investir a Sánchez Emilio García Longo, Gimena Llamedo, Delia Losa, Berta Piñán, María Luisa Carcedo y Melania Álvarez, ayer, en el Descenso Adaptado del Sella. / EFE «Si no queremos abocar al país a una repetición de elecciones hay que facilitar que se constituya el gobierno factible», incidió en Arriondas GLORIA POMARADA ARRIONDAS. Lunes, 29 julio 2019, 01:43

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, la asturiana María Luisa Carcedo, apeló ayer a la «responsabilidad» del «conjunto de grupos parlamentarios» para acabar con la situación de bloqueo que se vive en el Congreso y poder poner en marcha la legislatura. La dirigente socialista incidió en la necesidad de que se constituya un gobierno cuanto antes y dar así «estabilidad y normalidad a la actividad de las instituciones».

Después de que el pasado jueves se constatara el fracaso en las negociaciones entre PSOE y Podemos para constituir un gobierno de coalición, la máxima responsable en materia de Sanidad dio por «agotada» esta vía e hizo un llamamiento a la «responsabilidad» de los grupos parlamentarios, «especialmente a los mayoritarios, PP y Ciudadanos», para poner fin a esta situación de bloqueo y facilitar la constitución de un gobierno socialista en el próximo debate de investidura. La ministra hizo estas declaraciones a la salida del Descenso Adaptado del Sella, en la Escuela de Piragüismo, en Arriondas, donde dijo remitirse a las comparecencias que en esta línea ya han realizado tanto la presidenta del partido, Cristina Narbona, como la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en los últimos días. Le acompañaban las consejeras de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán, y de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, en el que era para ellas su primer acto público. También estaba la secretaría de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, y la delegada del Gobierno, Delia Losa; así como el regidor de Parres, Emilio García Longo, que ejerció de anfitrión.

La también diputada nacional entiende que «con los números y la composición de las Cortes Generales no existe ninguna otra alternativa» a un Gobierno de Pedro Sánchez, por este motivo, considera que no tiene sentido mantener esta situación más tiempo. «No hay otras opciones posibles», alegó. «Si no queremos abocar al país a una repetición de elecciones hay que facilitar que se constituya el gobierno factible», insistió.

Pese a la situación de bloqueo que supuso la fallida investidura de Sánchez el pasado jueves, la ministra quiso dejar claro que el Ejecutivo nacional sigue trabajando. «Somos un Gobierno en funciones que sigue funcionando», defendió Carcedo, que ya avanza incluso que «en agosto seguimos trabajando». De igual modo, se mostró confiada en que las negociaciones en Aragón «culminen con éxito» y se lleve a término la investidura del socialista Javier Lambán como presidente para continuar con la puesta en práctica de políticas que «han sido muy exitosas» y un «ejemplo». Carcedo evitó pronunciarse sobre el apoyo de Bildu a la socialista María Chivite en Navarra al «no estar en condiciones de valorar», se excusó, si bien hizo suyo el argumento de la candidata al señalar que en ningún momento ha negociado con esta formación de la izquierda radical independentista.