Carles Puigdemont mantiene el bloqueo a la investidura de Pere Aragonès en Cataluña Junts tensa la cuerda por el protagonismo del expresident en la nueva legislatura, pero prevé alcanzar un acuerdo «en días, no en semanas»

CRISTIAN REINO BARCELONA. Martes, 30 de marzo 2021, 04:43

El independentismo catalán sigue enredado en sus propias batallas internas. En consecuencia, Pere Aragonès volverá a fracasar hoy en su segundo intento para salir elegido presidente de la Generalitat. El dirigente republicano, como ya ocurrió en la votación del viernes, en el pleno de investidura, contará con los votos a favor de su partido, ERC, y los nueve de la CUP. Un total de 42 diputados, insuficientes para ganar por mayoría simple contra los 61 que sumarán los grupos de la oposición.

Como el viernes pasado, Aragonès hincará la rodilla por la abstención de Junts, anunciada ayer tras la ejecutiva del partido. El bloqueo de los de Carles Puigdemont a la investidura y la negativa de la formación de Oriol Junqueras a buscar mayorías alternativas al independentismo provocan que Cataluña, mes y medio después de las elecciones, siga sin poder formar gobierno. Desde el cese de Quim Torra, inhabilitado por desobediencia, la comunidad catalana lleva seis meses sin jefe del Ejecutivo autonómico.

Una vez que la Cámara catalana certifique el segundo fracaso de Aragonès, se pondrá en marcha la cuenta atrás hacia unas nuevas elecciones; comicios que públicamente descartan las dos formaciones secesionistas, pero que sobrevuelan las negociaciones. El independentismo se presiona al tener más diputados que nunca (74, sobre 135) y con el hecho de que por primera vez obtuvo más del 50% de los votos.

ERC y Junts no se ponen de acuerdo para reeditar un nuevo gobierno de coalición, apoyado desde fuera por la CUP, pero ambos aseguran que el pacto es posible e incluso los postconvergentes confiaron en que no será necesario agotar el plazo de dos meses para desencallar las negociaciones. Ya no hablan de «semanas», sino de «días».

La prioridad, a día de hoy, es rehacer las confianzas mutuas. Junts reclama una bicefalia, en la que ERC lideraría el Govern y Puigdemont el 'procés'. Esquerra se niega. Los postconvergentes recelan de sus socios y piden garantías de que los republicanos no tendrán como único objetivo de la legislatura ir arrinconándoles para hacerse con la hegemonía en el soberanismo. La pugna por la que andan enfrentados a cara de perro desde 2015.

ERC cree que no hay «escollos insalvables» entre las dos formaciones y que solo les separan algunos «flecos». Y considera que ya ha cumplido la primera parte del pacto, que fue votar a favor de la elección de Laura Borràs como presidenta del Parlament y que ahora quien tiene que cumplir su parte es JxCat invistiendo a Aragonès. Los junteros, en cambio, consideran que aún tienen que cerrar lo más importante: la estrategia independentista, el plan de gobierno, su estructura y el reparto de funciones.

Dirección bicéfala

También chocan en el papel que debe jugar el Consejo para la República, liderado por Carles Puigdemont, y que ayer se abrió a introducir cambios y reformular su gobernanza. El expresidente reclama un rol central en el puesto de mando del nuevo estado mayor secesionista. El otro gran escollo es Madrid. Junts exige unidad de acción independentista en el Congreso, mientras que los republicanos prefieren marcar perfil propio, como hasta ahora, con movimientos que abogan por facilitar la gobernabilidad española. Esta discrepancia se traslada a la mesa de diálogo. Es la apuesta de ERC para buscar una solución a la cuestión catalana. El acuerdo suscrito entre Esquerra y la CUP, que ha provocado un ataque de celos a los postconvergentes, da dos años de margen al diálogo con el Gobierno. Si en ese tiempo no hay avances, republicanos y anticapitalistas se comprometen a prepararse para un nuevo «embate democrático» contra el Estado, preferiblemente en forma de referéndum. Aragonès, que prometió someterse a una moción de confianza a mitad de legislatura, evitó en su discurso de investidura hablar de plazos en el diálogo con la Moncloa y no concretó su hoja de ruta soberanista. Hoy podría dar más pistas. Junts presiona con la vía unilateral.

En cuanto Laura Borràs abra una nueva ronda de contactos para proponer un nuevo candidato, tras el fracaso en el primer pleno de Aragonès, los socialistas volverán a intentarlo con Salvador Illa como alternativa. Su elección, en cualquier caso, es inviable.