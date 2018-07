Moriyón da un paso al frente para liderar «el cambio que exige Asturias»

Se daba por seguro hace meses pero ella, lo explicaría en su comparecencia, quiso hacerlo oficial una vez resueltas algunas cuestiones como alcaldesa de Gijón y respetando los tiempos marcados por Foro para la celebración del congreso. Por eso no fue hasta ayer cuando Carmen Moriyón anunció lo que ya todo el mundo daba por hecho después de que, el pasado mes de mayo, varias juntas locales de Foro pidieran por aclamación que, tras sus dos mandatos al frente del Ayuntamiento de Gijón, diera el salto a la política regional y fuera la candidata del partido a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.

La ahora regidora gijonesa, cirujana de profesión, eligió un conocido hotel próximo a la sede regional de Foro, en Oviedo, para comunicar oficialmente su intención de presentarse a las primarias del partido, en las que se elegirá la Presidencia, y convertirse así en cabeza de cartel en los próximos comicios. Previamente, informó de su decisión a los órganos del partido en una reunión de la directiva convocada de urgencia.

Emocionada

En el acto estuvo arropada por el secretario general de la formación, Francisco Álvarez-Cascos; el diputado y actual presidente del partido tras la reciente dimisión de Cristina Coto, Pedro Leal; así como por la también parlamentaria autonómica Carmen Fernández y la senadora Rosa Domínguez de Posada. También la acompañaron miembros de su equipo de gobierno en el Ayuntamiento gijonés y dirigentes locales y concejales de otros consistorios.

Moriyón comenzó su intervención haciendo un repaso de su labor al frente del Ayuntamiento de Gijón y, visiblemente emocionada en algunos momentos, reconoció que la experiencia le había servido para aprender que en política «no se puede venir a hacer lo que se quiere, sino lo que se puede; a dialogar y no a hacer monólogos; a negociar y no a imponer». Dijo, además, que «siempre me sentiré en deuda» con la ciudad en la que creció y vive por la oportunidad que le brindaron sus paisanos de ser alcaldesa durante dos mandatos.

01:10 Vídeo.

A continuación habló de las necesidades de Asturias. Lamentó que en el Principado «sobran los diagnósticos y faltan terapias» porque «la Asturias joven», la «competitiva», la «innovadora» y la «del saber» exigen «cambios reales». Y en este punto comunicó que está dispuesta a presentarse a las primarias del partido y a encabezar «con humildad y convicción» el proyecto de cambio que defiende Foro. Un partido, quiso recordar también en su alocución, constantemente interrumpida por los aplausos de los presentes, que fue capaz de ganar unas elecciones tras apenas tres meses de vida, que «cambió para siempre la política asturiana» y que logró, en su opinión, que en la región «rebosara ilusión» como no se había visto desde la recuperación de la democracia. Ahora, dijo, pretende dar el paso al frente que le han pedido numerosos compañeros de partido para «liderar el proyecto que defiende Foro para nuestra tierra porque considero que es mi obligación y porque creo que merece la pena intentarlo». «Son muchas las voces que piden un cambio que no vaya contra nadie, un cambio que una» y, con ese objetivo, dijo estar convencida de las posibilidades que puede ofrecer Asturias, una tierra «en la que nunca voy a dejar de creer, porque tiene talento y futuro».

Ya en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, Moriyón reconoció estar «ilusionada» y con «ganas» de empezar a trabajar para buscar el apoyo de los afiliados del partido «de Oriente a Occidente». Quiso dejar claro, también, que se trata de una decisión personal consensuada con su familia -a la que no le genera «demasiado entusiasmo», admitió-, pero admitió igualmente que ha pesado el apoyo recibido en las últimas semanas por sus compañeros de partido.

Evitó pronunciarse sobre las críticas realizadas por la anterior presidenta del partido, Cristina Coto, que dimitió recientemente de todos sus cargos en la formación y denunció la falta de independencia que, en su opinión, existe en el seno de la organización. Y manifestó que, en su proyecto para Foro, Francisco Álvarez-Cascos será un «compañero más que tendrá el papel que quiera tener» y que así lo decida el partido, teniendo en cuenta, subrayó, que es una persona de «máxima relevancia en nuestra formación y que es algo que nadie discute».

Otras candidaturas

Lo que no quiso la regidora gijonesa fue adelantarse a acontecimientos en relación a su candidatura al Principado ya que, según sus propias palabras, está centrada en la primera fase que es llegar al congreso de Foro, convocado para el próximo 29 de septiembre, con el mayor apoyo posible de la militancia. «Luego hablaremos de las siguientes etapas», dijo cuestionada sobre su futuro equipo y las posibles alianzas con otras formaciones de la derecha.

Aunque a estas alturas nadie en el partido ve probable que se presenten otras candidaturas, al menos con el peso y el apoyo que ha cosechado ya Carmen Moriyón, ella fue muy prudente en este sentido y respondió que precisamente el objeto de las primarias es que los afiliados elijan el mejor proyecto, y que competir con otros compañeros es algo que no le resultará extraño. El plazo para participar en el proceso convocado por Foro comenzó el pasado 6 de julio y está previsto que las candidaturas queden proclamadas antes del 11 de septiembre.