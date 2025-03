Carmena asegura que no tiene ofertas para regresar a la política La exalcaldesa de Madrid recuerda que es independiente de cualquier fuerza política

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha reivindicado este miércoles su perfil independiente «de cualquier formación política», ha subrayado que no está «afiliada a nada» y ha asegurado que no ha recibido ninguna oferta para volver a la política institucional, que dejó tras no revalidar el Gobierno en la capital.

En un desayuno para presentar su libro 'A los que vienen', en el que alienta a los jóvenes a cambiar la sociedad, Carmena no ha querido opinar sobre si fue un error que Más País, el partido de Íñigo Errejón, se presentase a las elecciones generales porque no está «en ningún grupo político» y no es una persona «interesada o mejor dicho interesante» para hacer análisis políticos.

Además, la exmagistrada ha preferido no contestar a las palabras del actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que calificó a su equipo de «hipócrita y falso» y les acusó de permitir una barra libre de entrada de vehículos al centro de Madrid.

Feliz

La exalcaldesa ha señalado que está «extraordinariamente feliz« y que es »muy dueña« de su tiempo tras su paso por el Ayuntamiento y aunque ha negado estar frustrada por no poder seguir gobernando, ha sostenido le hubiese gustado un «pacto» para gobernar otros dos años y terminar lo iniciado, ante las obras que ha parado o revocado el actual equipo de PP y Ciudadanos.