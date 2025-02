Don Juan Carlos: «Estoy muy bien, hago dos horas de gimnasia al día»

R. C

Zarzuela, de sobra es conocido, no acostumbra a confirmar o desmentir rumores. Pero, desde que comenzó este 2021, ya se ha visto empujada a hacerlo en dos ocasiones por el supuesto empeoramiento en el estado de salud del rey emérito, que se encuentra en Abu Dabi desde el pasado mes de agosto. El detonante de este nuevo desmentido ha sido un tuit de Pilar Eyre. «El rey Juan Carlos está en estado grave y la Casa Real valora la posibilidad de su traslado a España. Sus hijas, Elena y Cristina, han sido los únicos miembros de su familia que se ha desplazado de momento a Abu Dabi», decía el mensaje de la periodista en cuestión. «Esas supuestas informaciones no tienen ningún fundamento», se apresuraron a decir fuentes de Casa Real.

Poco antes del desmentido 'oficial', Carlos Herrera, amigo íntimo de don Juan Carlos, hizo uso de la palabra en su programa en la Cope para asegurar que el emérito, «con el que he hablado esta mañana -por ayer-, está extraordinariamente bien de salud. Estoy como un oso, me ha dicho. No era la voz de un enfermo terminal ni encerrado en un hospital ni en la UCI», comentó el periodista, que ironizó con que quizás Pilar Eyre «hablaba de otro rey».

Y para rizar el rizo, por si aún quedaba alguna duda de que su vida no corre peligro, don Juan Carlos atendió la llamada de la revista '¡Hola!' y de algunos amigos más -algunos periodistas- que, alarmados por el tuit publicado por Pilar Eyre, se temían lo peor. «Estoy muy bien, hago dos horas de gimnasia al día», dijo a la enciclopedia del corazón en un audio que después también trascendió por redes sociales.

Pero, como una imagen vale más que mil palabras, y para cortar de raíz cualquier comentario, el rey emérito decidió enviar a un reducido círculo de amigos una fotografía suya de este mismo fin de semana, en la que se le puede ver acompañado del príncipe heredero de Abu Dabi, Sheikh Mohammed. No quedó ahí la cosa, puesto que poco después transcendió otra fotografía del día, del emérito con la familia emiratí Al Quabaisi, muy vinculada con el automovilismo, que el piloto Khaled Al Qubaisi colgó en sus 'stories' de Instagram. «Hoy hemos tenido el placer de comer junto al antiguo rey de España don Juan Carlos, un absoluto honor», escribió acompañando a la imagen.

El estado de salud de don Juan Carlos ha sido motivo de debate desde hace ya años. Y con argumentos, porque quien fuera jefe del Estado durante 39 años ha tenido que someterse a una decena larga de intervenciones, la más delicada la del corazón del verano de 2019. La más mediática, la rotura de cadera que se hizo en Botsuana en abril de 2012. El rey emérito, desde entonces, arrastra problemas de movilidad. Precisamente, una imagen suya, difundida a principios de enero por un programa de Telecinco, hizo saltar las alarmas. En esa instantánea se veía a don Juan Carlos apoyarse en dos ayudantes para poder caminar. Fuentes de Zarzuela, entonces, indicaron que la imagen no se correspondía con el estado de salud real de don Juan Carlos, de quien se llegó a decir, incluso, que estaba en la UCI con coronavirus, aspecto también desmentido.

Eyre, autora de 'Yo, el rey', ha argumentado su 'noticia' con la visita que el emérito recibió el día de su 83 cumpleaños, el 5 de enero, cuando las infantas Elena y Cristina se desplazaron a Abu Dabi para acompañar a su padre, quien en diciembre, a través de Carlos Herrera, anunció que no regresaría a España a pasar la Navidad, deseo que mantiene, dice su círculo cercano, desde el momento que abandonó el país, empujado por las causas judiciales que tiene abiertas en el Tribunal Supremo.