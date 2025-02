«La Casa Real tiene que lidiar con una crisis institucional generalizada»

Miguel Ángel Alfonso Madrid Domingo, 9 de agosto 2020, 00:14 | Actualizado 07:03h. Comenta Compartir

Javier Tajadura Profesor de derecho constitucional de la upv

-¿En qué posición quedan Felipe VI y la Corona tras la salida de España de Juan Carlos I?

-Es una decisión dolorosa la que se ha tenido que tomar Felipe VI, un último paso con respecto al que dio el 15 de marzo, cuando le retiró a su padre su asignación pública. Aunque pueda parecer paradójico queda fortalecido al romper el vinculo con lo que era en estos momentos un lastre. Juan Carlos fue un rey excepcional pero su comportamiento privado indignaba a la sociedad y a la corona.

-¿Qué medidas debería tomar el Rey para tratar de mejorar la imagen de la Monarquía?

-Debe aprender de los errores para que no vuelvan a repetirse. No había ninguna transparencia, el Rey podía tener negocios que nadie sabía. El portal de Transparencia y las medidas que ya se tomaron cuando Felipe VI llegó al trono son importantes, pero hay que profundizar en esa vía, escenificarlo y que llegue a la opinión pública, ya que todavía se piensa que ocurre lo mismo que en el reinado de su padre. Hay que hacer un gran esfuerzo desde la Casa Real para dar a entender que el cambio es real porque la situación es delicada. Dar a entender que hay un nuevo monarca y unas nuevas reglas, de eso depende el futuro de la corona. Hay que darle publicidad a estas medidas.

-¿Cómo afectará a la institución si el rey emérito termina compareciendo ante un juzgado?

Si tiene que comparecer comparecerá, no hay que pensar que no lo va ha hacer. Esto tiene dos lecturas, si necesariamente ha incurrido después de la abdicación en algún ilícito se vería que la justicia es igual para todos. Pero la otra lectura es que sería muy duro ver a un jefe de estado que ha representado la unidad del país en el banquillo de los acusados. Yo no lo veo previsible por el tema de la inviolabilidad, desde el punto de vista constitucional es claro, la persona del Rey no está sujeta a responsabilidad.

Lluís Orriols Profesor de ciencias políticas de la universidad carlos III

-¿En qué posición quedan Felipe VI y la Corona tras la salida de España de Juan Carlos I?

-No me atrevo a calibrar las consecuencias para la institución, porque son de una gravedad extrema. Pero no debemos olvidar que en los últimos diez años la monarquía se encuentra en una situación complicada. Hay elementos estructurales que van más allá de los actos de corrupción del emérito. La Casa Real tiene que lidiar con una crisis generalizada de la institución. La Casa Real ha dejado de ser una institución de consenso, de cumplir de forma muy eficiente su función de representación de los españoles. Ahora es divisiva en tres ejes: en términos ideológicos, bien valorada entre la derecha pero no entre la izquierda; generacional, genera más consenso entre la gente mayor; y territorial, sigue gozando con el beneplácito de Castilla, Baleares o Murcia, pero tiene fuerte rechazo en Cataluña y País Vasco. Ya no goza la una transversalidad que antes tenía.

-¿Qué medidas debería tomar el Rey para tratar de mejorar la imagen de la Monarquía?

La institución debe preocuparse de esos elementos e intentar evitar que haya una desconfianza generalizada. Si fuera un escándalo de corrupción de un partido político lo tendrían más fácil, se exigiría la dimisión o se expulsaría del partido al individuo, luego se encumbraría un nuevo liderazgo. ¿Qué pasa con la monarquía? Que no se sabe muy bien donde está el límite entre el monarca y la corona. Ese es el problema que se encuentra Felipe VI, de momento lo han entendido como poner distancia física, la marcha del país del emérito, que puede ser una opción, aunque se me hace difícil pensar que esto puede borrar del mapa la influencia de don Juan Carlos.

-¿Cómo afectará a la institución si el rey emérito termina compareciendo ante un juzgado?

La imagen demoledora llegará si hay un proceso judicial, pero más aún si el monarca busca estrategias de evadir la justicia. Evitar la rendición de cuentas puede generar un rechazo mayor.

Jaume Claret Profesor de artes y humanidades en la Universitat Oberta de catalunya (UOC)

-¿En qué posición quedan Felipe VI y la Corona tras la salida de España de Juan Carlos I?

-Queda en una situación muy frágil. Si la corona quería poner un cortafuegos con la salida del rey Juan Carlos, creo que no lo va a conseguir. Seguirán saliendo filtraciones e investigaciones sobre el emérito. Además la legitimidad de la corona como institución se basa en la sucesión de padres a hijos, por lo que va a ser difícil disociar a la persona de la institución.

-¿Qué medidas debería tomar el Rey para tratar de mejorar la imagen de la Monarquía?

Las monarquías democráticas hacen valer su sentido por tradición, utilidad o ejemplaridad. El problema es que esos tres pilares están debilitados en el caso de la corona española. Tras lo de Juan Carlos I es mucho más aún. La monarquía está muy cuestionada en España, incluso el CIS retiró la pregunta de la encuesta y también hay un partido de Gobierno que no está cómodos con la monarquía. Sin embargo, la fragilidad de las alternativas a la monarquía son todavía más frágiles, el ejemplo son las dos repúblicas o el reinado de Amadeo de Saboya.

-¿Cómo afectará a la institución si el rey emérito termina compareciendo ante un juzgado?

-Sería una situación muy extraña, don Juan Carlos no es ahora el jefe de estado, pero en su día abría el curso judicial. Será una imagen inédita, la persona que ha ostentado el poder simbólico del estado sería juzgada por el mismo poder que él ha representado. De ahí o sales muy reforzado o te hundes. España no está preparada para ello.

