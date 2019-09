Casado interpela a Feijóo sobre las próximas autonómicas: «Te necesitamos, cuando decidas, con quien decidas» Los populares gallegos defienden que hay «unidad de discurso total» entre el partido en Galicia y la dirección estatal EP Santiago de Compostela Sábado, 7 septiembre 2019, 19:02

El presidente del PP, Pablo Casado, ha proclamado este sábado que el partido y Galicia «siguen necesitando» a Alberto Núñez Feijóo «cuando se convoquen elecciones autonómicas», y ha apelado directamente al líder de los 'populares' gallegos: «Te necesitamos, cuando decidas, con quien decidas».

Así lo ha trasladado en su intervención durante el acto de inicio del curso político, que el PPdeG ha celebrado, por cuarto año consecutivo, en la carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra, ante más de medio millar de personas.

Pablo Casado ha subrayado que este curso político será «especial» y «fundamental» tanto para el partido como para el propio Alberto Núñez Feijóo, y ha añadido que «a buen entendedor, pocas palabras bastan».

«Alberto, te necesitamos, cuando decidas, con quien decidas», ha proclamado y ha incidido en que «esta tierra sigue necesitando» al presidente del PPdeG «cuando se convoquen elecciones».

«Un eje para todo el partido»

El líder nacional del PP ha elogiado al mandatario gallego, del que ha asegurado que «es un eje para todo el partido», y ha subrayado que, con Feijóo, en Galicia, «las cosas se hacen bien», antes de apostillar que «el PPdeG aporta mucho al PP nacional».

Asimismo, Casado -quien ha presumido de visitar asiduamente la comunidad gallega, en contraposición con la ausencia de Pedro Sánchez- ha señalado que, «quien quiera al PP tiene que querer a Galicia» y «quien quiera el mejor futuro para España, tiene que querer el mejor futuro para Galicia».

A ese respecto, ha criticado el incumplimiento de los compromisos con esta comunidad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha puesto como ejemplo la conexión del AVE.

Por su parte, el presidente del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha convertido su intervención en un duro ataque contra Pedro Sánchez y contra el Gobierno socialista en funciones, al que ha vuelto a recordar que no tolerará el «chantaje» de reclamar que se favorezca la investidura para que Galicia pueda cobrar los 700 millones correspondientes a las entregas a cuenta, el IVA y otros conceptos (y que Feijóo lleva semanas reclamando).

«Estamos hartos de este sectarismo, de sus desprecios y chantajes», ha proclamado el líder del PPdeG, quien ha afirmado que esto «no ocurriría» si las transferencias pendientes fueran de Euskadi o Navarra. «No voy a admitir más que se nos menosprecie (...), que se juegue con Galicia. Esto no es negociable, es una cuestión de dignidad», ha incidido.

Feijóo ha criticado la «frivolidad» del Ejecutivo en funciones, y ha advertido de que «mientras el PP tenga un halo de vida política» defenderá los intereses de los gallegos.

Asimismo, ha recordado que Galicia ha «pagado sus facturas», cumplido con el techo de gasto, sin pedir «ni un euro» a los diferentes gobiernos centrales, ha cumplido con el déficit público y con la regla de gasto, y es «la que mejor» paga a sus proveedores. «Por eso que... somos buenos, pero no tontos, y vamos a pedir lo que nos corresponde», ha sentenciado.

Posibles elecciones

Por otra parte, Feijóo ha señalado que el PSOE «no supo gestionar la victoria» de abril, que les convirtió en «egocéntricos, frívolos y políticos de postureo», lo que «les llevará a la derrota» y ha constatado que el país va «encaminado a las cuartas elecciones en 4 años».

En este escenario, ha apelado una vez más a la unidad del partido y ha puesto como ejemplo el PP de Galicia, que ha conseguido frenar «el nacionalismo y el populismo, que no han sido capaces de hacerlo en otras partes de España». «Ellos lograron llegar al gobierno porque nos dividimos, y ahora que están en el gobierno no van a lograr que nos dividamos más, no van a lograr que nos enfrentemos entre nosotros», ha aseverado.