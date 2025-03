Casado cierra a cal y canto la puerta a facilitar la investidura de Sánchez

Nuria Vega Madrid Lunes, 25 de noviembre 2019, 15:23 | Actualizado 19:55h. Comenta Compartir

La dirección del PP no se plantea bajo ningún concepto facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Ni coalición ni negociación ni abstención. En la sede de Génova advierten a propios y extraños de que mantendrán la palabra dada en la campaña y no participarán en ninguna fórmula que convierta al actual líder de los socialistas en presidente del Gobierno. Es más, Pablo Casado no sólo añadió hoy que su adversario es un «problema», también censuró la actitud del PSOE hacia los populares: «Represento a un partido que no puede ser humillado».

En la cúpula del PP no son ajenos al debate que se ha desatado en las filas conservadoras desde el día después de las elecciones sobre el papel que debe ejercer la formación en el desbloqueo. Reconocen que algunos, como Cayetana Álvarez de Toledo, abogan por construir un Gobierno de concentración con el PSOE y Ciudadanos y que los hay partidarios de una abstención negociada en la investidura. También aseguran haber escuchado propuestas de pacto para un Ejecutivo formado por independientes. Pero la dirección no contempla un cambio de posición. Ni siquiera con el argumento de que se haría por la «estabilidad» del país. Lo único que no descarta es cerrar acuerdos si la legislatura se pone en marcha.

Casado asistió hoy al acto contra la violencia de género en la Comunidad de Madrid y allí reiteró la «gran irresponsabilidad» que sería, a su juicio, «hacer presidente» al candidato socialista. «¿Qué tipo de milagro se espera del PP? ¿Alguien cree que Pedro Sánchez se va a hacer constitucionalista o va a abrazar la posición constitucionalista en Cataluña por llegar a un acuerdo con el PP cuando no nos devuelve ni la llamada?», cuestionó.

El líder de los populares hace tiempo que ha situado al PSOE en posiciones de complicidad o búsqueda de acuerdo con el independentismo en Cataluña y Navarra. Y es en este contexto en el que niega la responsabilidad de su partido en la coyuntura actual. «No pidan que el PP -replicó este lunes- blanquee al PSOE».

Redirigir el foco

En la sala de mandos de Génova cada vez es más evidente el malestar por la presión a los conservadores en el debate público. Los populares se esfuerzan por redirigir el foco hacia Sánchez, que es quien debe dar explicaciones, sostienen, sobre su propuesta para la gobernabilidad del país.

Casado puso hoy énfasis en que el presidente en funciones lleva «doce días sin aparecer». También sin responder, apostilló, sobre la sentencia de los ERE. Y en caso de que «fracase en el intento de formar Gobierno con Podemos y Esquerra», a su entender, habrá «quemado las naves» y «roto todos los puentes para cualquier otro tipo de acuerdo».

Los populares no aclaran si esto abocaría a elecciones, a un intento de investidura del PP o si sugiere un cambio de candidato en el PSOE. Lo que sí creen es que, con otro dirigente, los socialistas ya habrían explorado la vía Ciudadanos-Podemos que no salió bien en 2016. De hecho, Casado se pregunta por qué Sánchez no ha contactado con los liberales. Aunque en ese escenario, Génova también se ve fuera de la partida.