Casado: «Nunca romperé relaciones con el PSOE»

Pablo Casado no tiene intención de retractarse. Si ayer acusó a Pedro Sánchez de ser «partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España», este jueves el líder del PP ha insistido en que el Ejecutivo socialista tiene «la responsabilidad» de lo que está sucediendo en Cataluña en tanto que tiene que poner «todos los medios a su alcance para evitar la ilegalidad». Pero decirlo, en su opinión, no puede suponer la ruptura de relaciones con la Moncloa. «Yo con el PSOE nunca romperé relaciones, por mucho que nos digan», ha asegurado.

El dirigente popular ha acusado al presidente del Gobierno de «victimismo» y de tener «la piel muy fina» por «ofenderse» tras la acusación que le lanzó desde la tribuna del Congreso. «Aquí no se trata de decir ahora no respiro, me tiro al suelo y pataleo», ha ironizado. No obstante, ha aclarado que no tiene nada personal contra Sánchez, pero ha advertido de que su Gobierno es rehén de los independentistas, los populistas y Batasuna. «¿Por qué Sánchez no rompe con Puigdemont, Torra y Otegi?», se ha preguntado Casado en un desayuno informativo, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

El líder de los populares ha recordado que desde el PSOE a él mismo le llamaron «indigno» hace unos días, y que la vicepresidenta, Carmen Calvo, le acusó de ser de extrema derecha. «¿Por qué nos pueden insultar a nosotros y nosotros no podemos decir la verdad?», ha insistido, antes de subrayar que José María Aznar y Mariano Rajoy también fueron blanco de la invectiva de la oposición, sin que se rompieran relaciones. Al primero le llamaron «asesino» y al segundo «indecente».

Sin contacto desde agosto

El bronco cara a cara entre Sánchez y Casado este miércoles en el Congreso terminó por dinamitar las relaciones entre ambos, ya de por sí inexistentes. «Las relaciones con el presidente del PP, Pablo Casado, están rotas», ratificó anoche la Moncloa en un mensaje en el que justificó que, a su juicio, el líder de los populares «ha perdido el respeto institucional» al presidente del Gobierno.

Casado aprovechó el pleno en la Cámara baja que, en teoría, debía versar sobre el último Consejo Europeo para cargar duramente contra Sánchez y acusarle de ser responsable del golpe de Estado en Cataluña. Ya entonces el jefe del Ejecutivo conminó al dirigente popular a retractarse porque, de lo contrario, «usted y yo -dijo- no tenemos nada más de qué hablar». Ante la ausencia de esa rectificación, fuentes del Ejecutivo socialista recalcaron que daban por finiquitada la relación con el principal líder de la oposición, no con su formación política.

«El que se ha ofendido ha perdido el debate. España le pide a Sánchez que rompa con los que están en la cárcel por intentar un golpe de Estado, no con el PP», respondieron desde el PP.

Los populares sostienen, asimismo, que el jefe del Ejecutivo ya había roto de facto con ellos antes, puesto que desde el 2 de agosto, cuando se reunió con Casado en la Moncloa tras ser elegido presidente del PP, no han vuelto a mantener contacto.