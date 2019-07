Casado prepara la renovación del PP de Asturias con un congreso tras el verano Mercedes Fernández, Pablo Casado y Teresa Mallada, en un acto de las pasadas elecciones autonómicas. / DAMIÁN ARIENZA La dirección nacional descarta ya la opción de una gestora y prepara un calendario de cónclaves regionales una vez se cierren todos los pactos autonómicos DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Martes, 2 julio 2019, 01:28

No habrá gestora, pero sí congreso extraordinario. Y será tras el verano. Pablo Casado ya ha tomado la decisión y ha descartado la primera opción, la de la intervención directa. La dirección nacional del PP ha optado por la celebración de un cónclave extraordinario para proceder a la renovación de la cúpula regional de los populares, que lidera Mercedes Fernández, y tratar de cerrar la crisis interna en la que está sumido el partido después de que Casado optara por Teresa Mallada como candidata al Principado, en lugar de por la presidenta de la formación.

La celebración de este congreso regional forma parte de una hoja de ruta elaborada por la dirección nacional del partido, que una vez pasadas las elecciones generales, autonómicas, locales y europeas quiere impulsar la renovación de sus estructuras territoriales. Eso sí, estos cónclaves autonómicos y provinciales no se llevarán a cabo hasta después del verano, una vez se cierren los respectivos pactos de gobierno regionales y, siempre y cuando, no haya una nueva convocatoria de elecciones generales, tal y como el PSOE ya empieza a barajar si Pedro Sánchez no logra la investidura este mes.

Según confirmaron a EL COMERCIO fuentes de Génova, la situación interna del PP asturiano es «particular». La designación de Teresa Mallada como candidata popular al Principado fue el detonante. Casado dejó clara cuál era su apuesta de futuro para el partido en Asturias con esa elección y, sobre todo, al dar plenos poderes a la ex presidenta de Hunosa para la confección de su lista, pese a que, como reflejan los estatutos, es competencia de la presidencia del partido.

Los 'malladistas' apuestan por que el cónclave se celebre a finales de año

La brecha aumentó con la denuncia interpuesta por el entonces portavoz municipal del PP de Gijón y actual portavoz adjunto del grupo popular en la Junta General, Pablo González, contra el secretario general del PP de Asturias, Luis Venta Cueli, por presuntas amenazas a través de unos anónimos. Génova cesó a Cueli de sus cargos y abrió un expediente, a la espera de su resolución.

En ese momento, y con un PP en Asturias al borde del cisma, Pablo Casado planteó intervenir el partido en Asturias, imponiendo una gestora hasta la celebración de un nuevo congreso. Sin embargo, esta opción quedó congelada debido a la convocatoria de elecciones generales. Ahora, se ha descartado de forma definitiva. Según informaron a este diario fuentes de la dirección nacional, durante estos últimos meses se ha intentado reconducir la situación y proceder a una transición pausada y negociada al frente de los populares de Asturias. Sin embargo, no han visto «gestos amistosos» por parte de Mercedes Fernández, que ha dejado claro en sus últimas intervenciones que hará valer su posición de presidenta de los populares asturianos, recordando su amplia victoria -con casi el 88% de los votos- en el congreso regional de hace dos años.

Apoyo de Génova

En Génova no tienen duda de que el futuro del PP en Asturias pasa, en estos momentos, por Teresa Mallada. Por ello, no dudarán tampoco en hacer ver durante el congreso extraordinario -la dirección nacional tiene potestad para convocarlo- que apoyan a la actual portavoz popular en la Junta General.

Queda por ver cuándo se celebrará esa cita. En este caso, los tiempos serán claves. Mercedes Fernández mantiene un importante respaldo en el ámbito local, aunque es cierto que Mallada también ha sumado apoyos en los últimos meses. Por ello, y una vez descartada la opción de una gestora, desde el equipo de la portavoz parlamentaria no dudan en afirmar que su preferencia es que se celebre a finales de año. «Cuando más tarde se celebre el congreso, más apoyos sumaremos en torno al proyecto de Tere (Mallada). Los afiliados asturianos saben que el futuro del partido es ella», afirman.