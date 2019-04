Casado promete legislar y frenar nuevos traspasos de competencias al País Vasco Pablo Casado, en Canarias. / Efe El líder del PP censura el acuerdo entre el Gobierno y el PNV y avanza que llevará al TC los «decretos abertzales» que aprobó el miércoles el Congreso NURIA VEGA Madrid Jueves, 4 abril 2019, 13:02

«¡No se puede transferir más!». Pablo Casado ha censurado las conversaciones del miércoles entre el Gobierno y el PNV y el acuerdo para cuatro nuevos traspasos al País Vasco relacionados con la legislación sobre productos farmacéuticos, la jubilación ordinaria de los trabajadores afectados por un ERE, el tramo de la autopista AP-68 que une Bilbao y Zaragoza y el seguro escolar. 24 horas después del anuncio del Ejecutivo, el presidente del PP ha rescatado su propuesta de ley de moratoria de transferencias para que «las comunidades autónomas desleales no puedan ejercer esa administración de competencias que emanan del propio Estado».

No ve conflicto alguno entre esta promesa electoral y la defensa de las autonomías, un asunto en el que el PP intenta distinguirse de Vox. Casado, sin embargo, sí cree que es el momento de poner freno a más descentralización. «Esto ya no se aguanta, somos el país más descentralizado de nuestro entorno, no hay que reforzar a las autonomías, sobre todo las desleales, hay que reforzar el Estado, la Nación», ha insistido en su visita de precampaña a Gran Canaria.

El apoyo del PNV fue fundamental para que los seis reales decretos de calado social del Gobierno salieran adelante en la diputación permanente del Congreso. Todos ellos contaron con el respaldo de los socios del Ejecutivo en la moción de censura, incluido EH-Bildu, y, en algunos casos como el de los permisos de paternidad y maternidad, con el aval de Ciudadanos. El PP, sin embargo, que rechazó en bloque las medidas, ha anunciado que llevará algunas de ellas al Tribunal Constitucional por no ser «de urgente y extraordinaria necesidad».

El voto de EH-Bildu es, sin embargo, lo que más ha soliviantado a Casado. El líder de la formación conservadora acusa al Gobierno de apoyarse en un partido «proetarra» y tilda a Arnaldo Otegi de «terrorista confeso». «Estaba en un comando señalando objetivos, que eran nuestros compañeros -ha cargado-. ¿Cómo es posible que tuviéramos que aguantar que Otegi diga: os hemos ganado, han merecido la pena 800 muertos, ha merecido la pena la lucha armada, como ellos dicen, hemos conseguido ser claves para aprobar unos decretos que el propio Sánchez decía que eran fundamentales para mantenerse en el poder?».