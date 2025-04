Feijóo y Rajoy defienden ante Casado que la moderación es la mejor estrategia de oposición El presidente de la Xunta apuesta por la colaboración con el Gobierno de Sánchez para afrontar la pandemia «me guste o no me guste»

Ramón Gorriarán Madrid Sábado, 27 de junio 2020, 09:00 | Actualizado 21:58h. Comenta Compartir

Primero, Mariano Rajoy y después, Alberto Núñez Feijóo. Ambos hicieron en presencia del líder del PP una firme defensa de la moderación como estrategia de oposición. El expresidente del Gobierno y el titular de la Xunta de Galicia compartieron cartel con Pablo Casado en el primer gran mitin de los populares para las elecciones gallegas, si puede llamarse así a la reunión de 300 personas en la plaza de toros de Pontevedra, otrora escenario de actos multitudinarios del PP.

«'Sentidiño', serenidad, tranquilidad y moderación». Esa es la fórmula de Feijóo. Rajoy alabó esa apuesta por «la moderación y la unión» del presidente gallego, que ha dado una lección de «serenidad, tranquilidad y hacer las cosas bien» para afrontar la pandemia. Ante las crisis, apostilló, hay que trabajar por «unir» y no dividir. Unas palabras que se pueden leer en clave de crítica a la estrategia de confrontación seguida por Casado.

Pero el líder del PP no hizo ninguna alusión a la moderación y muy en su papel de jefe de la oposición arremetió contra Pedro Sánchez por su gestión de la epidemia, e incluso reprochó el marco de la nueva normalidad que plantea el Gobierno porque se sustenta en «la división de la sociedad». El PP respaldó el jueves en el Congreso el decreto con las medidas para la vida cotidiana tras el estado de alarma.

Vídeo. Casado, durante el mitin. Vídeo: Atlas

Casado afirmó que no ha puesto palos en las ruedas de la gestión gubernamental pese al rechazo del PP a las dos ultimas prórrogas del estado de alarma. Todo lo contrario, cree haber estado «a la altura de las circunstancias» y «remando a favor del Gobierno».

Sobre este particular, Feijóo resaltó que su divisa en la crisis ha sido «la protección de los ciudadanos», y para ello no ha dudado en «colaborar» con el Gobierno de Sánchez. «Me guste o no me guste» y todos, prosiguió el presidente de la Xunta, saben que «no me gusta», pero «por encima de mis gustos están los gallegos y mi compromiso como representante ordinario del Estado en Galicia».