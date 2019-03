Casado reprocha al «feminismo de izquierda» no haber intervenido en Alsasua EFE El presidente del PP ratifica que su partido no estará en la movilización del 8-M y argumenta que el manifiesto es «propaganda» radical e «inasumible» NURIA VEGA Madrid Jueves, 7 marzo 2019, 11:00

El presidente del PP no ha entrado a valorar la última resolución de la Audiencia Nacional, que ratifica las condenas para los acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, Navarra. La sentencia recoge el «agravante por discriminación ideológica», pero no aprecia delito de terrorismo. Pablo Casado, que ayer volvió al lugar de los hechos y asegura no haber sido bien recibido, sí ha censurado el silencio, a su juicio, de algunos sectores: «No vi a ninguna feminista de izquierda defendiendo a las novias de estos guardias civiles».

El líder de los populares ha confirmado en una entrevista en la Cadena Cope que su partido no estará este viernes en la manifestación de Madrid con motivo del Día de la Mujer. Pese a que ayer algunas dirigentes populares -Cuca Gamarra, Marta González y Mari Mar Blanco- habían mostrado su interés en acudir a la movilización, el PP emitió por la tarde un comunicado en el que cancelaba la presencia de la formación conservadora en la convocatoria al considerar el manifiesto «politizado y partidista». «Es 'inasumible', un manifiesto que habla de un país militarizado en el que se conculcan las libertades, en el que hay que emancipar a las niñas de 16 años y no sé cuántas cosas más, sinceramente, para hacer propaganda de la izquierda radical...», ha argumentado Casado.

Este jueves, el presidente del PP participará en un acto en el centro de Madrid junto a las candidatas municipales y autonómicas de su partido y mañana los populares leerán su propio manifiesto para celebrar el 8 de marzo.

Defensa de su estrategia

En la misma entrevista, Casado ha reivindicado su estrategia previa a las elecciones del 28 de abril y su discurso. Cree que ocho meses después de asumir el liderazgo del PP, el partido está en «condiciones muy positivas» para afrontar los comicios. Ha defendido así la promesa que hizo en las primarias de julio de «hablar claro» y enfatizar los pilares básicos de la formación tras años «de legislatura en minoría» y con el Gobierno de Mariano Rajoy volcado en «la resolución de la crisis». «Si con un partido como Vox encima haces una política de simplemente de gestión burocrática, las expectativas electorales serían malas», ha esgrimido.

Casado reconoce que el centro derecha está fragmentado. Pero ha vuelto a su propuesta de «refundarlo» en el futuro. «Primero, hay que ser fuertes, llegar al Gobierno y, luego, empezar a aglutinar a otro tipo de partidos dentro de las propias políticas que se desarrollan cuando estás gobernado», ha reiterado.