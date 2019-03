Casado se ve víctima de las 'fake news' y aclara su propuesta sobre la adopción de niños Pablo Casado, este jueves, en Valladolid. / EFE Pide «responsabilidad» a sus adversarios políticos y dice que él «nunca» caería en algo tan «soez» como «mentir» para tener «rédito» EUROPA PRESS Jueves, 14 marzo 2019, 15:16

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado sentirse víctima de una 'fake news' y ha aclarado que una de las medidas incluidas en su futura Ley de Maternidad pasa por garantizar la confidencialidad de las madres que deciden dar sus hijos en adopción.

«El PP propone que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción, en vez de abandonarlo, tenga garantizada la confidencialidad, los mismos derechos si estuviera regularizada o no», ha señalado Casado en su intervención en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid donde ha recogido el premio a 'Mejor comunicador'. De este modo, Casado ha asegurado que se ha visto obligado a aclarar algo que el no dijo y que se basaba en que las mujeres inmigrantes sin papeles se «blindaban» si entregaban a su hijo en adopción, una aseveración que, según ha insistido, se trata de una 'fake news' que por error se publicó en un medio de comunicación y que fue corregido posteriormente.

«Es una 'fake news', me siento víctima porque antes de político soy persona, me resulta de especial gravedad», ha lamentado Casado, quien ha reiterado: «Yo no he dicho nada, no hay nota de prensa y, sin embargo, hoy está en todas las tertulias y vemos a todos los partidos de la oposición intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría».

Una medida que se aplica en Madrid

Casado ha lamentado que se base en una «mentira» la línea de argumentación de las próximas semanas, tras lo que ha insistido en su posición de «apoyo a la maternidad» y para evitar el abandono de bebés. Así, ha destacado que esta medida ya se implanta en Madrid y en Castilla y León y se trata de evitar que se inicie un procedimiento para informar de que una persona se encuentra en situación irregular cuando decide entregar a un niño en adopción. De este modo, el presidente del PP ha considerado que se preserva la protección del menor, de la madre y de los facultativos de los servicios sociales que deciden no iniciar el expediente en el caso de que la madre no esté en situación regular.

Casado ha insistido en que se trata de una medida «ya en marcha» en algunas autonomías, que «nunca ha sido cuestionada» y que, además, «garantiza los derechos de esa mujer». En Alemania existe parto anónimo«, ha recordado el dirigente 'popular' en este foro, tras lo que ha lamentado que algunos intenten «tergiversar» su mensaje diciendo hasta que »es como un robo de niños».

Pide «responsabilidad» en la campaña

Después de esta aclaración Pablo Casado ha agradecido los mensajes de apoyo recibidos en las últimas horas y, más en concreto, los de determinados periodistas que le han trasladado que «no todo vale» y que esta situación es «inadmisible». No obstante, ha lamentado que se inicien acciones para entrar en una campaña que ha considerado «de libro», con afirmaciones como las de que es un «facha» y un «extremista religioso» para pasar al tildarle de «machista, racista». «Ya llegaremos a lo de que contamino mucho y la homofobia porque esto forma parte del manual del mal candidato de izquierdas», ha criticado.

En este punto de su discurso ha pedido «responsabilidad» a sus adversarios políticos y ha garantizado que él nunca caería en algo tan «soez» como «mentir» para tener un «rédito». A esto ha sumado la petición de «rigor» a los medios de comunicación. «Hay que cotejar si una barbaridad de este calibre se ha podido decir por un político cabal o sospechar de que lo que se intenta es menoscabar su reputación, yo soy de los que hablo claro, buena relación con todos nunca he roto interlocución con ninguno, antes de políticos somos personas y hay cuestiones que no podemos tolerar», ha censurado.

Para cerrar su discurso, Casado ha insistido en su compromiso en defensa de quien peor lo pasa, de las mujeres embarazadas en cualquier circunstancia. Así, ha recordado que el programa 'No me dejes en la calle' puesto en marcha en Madrid para promover la adopción ha recogido ya a 324 bebés.

