Casado zanja el debate en el PP con un portazo a la investidura de Sánchez Afirma que la sentencia del caso de los ERE reafirma la postura de su partido de no facilitarla

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 20 de noviembre 2019, 18:54 | Actualizado 20:32h.

El PP no facilitará de ninguna manera la investidura de Pedro Sánchez. Pablo Casado descartó por completo este miércoles esa posibilidad, pese a las voces internas que han pedido acercar posturas con el PSOE para que el futuro Gobierno no dependa de Unidas Podemos y los independentistas. Para enterrar el debate, el presidente de los populares esgrimió la sentencia del 'caso de los ERE', con la que el líder socialista, en su opinión, debería «dar un paso atrás» asumiendo su responsabilidad. «El PP no puede facilitar la investidura al candidato del partido que ha protagonizado el escándalo mayor de corrupción de la historia de España», zanjó.

Casado rompió su silencio en Zagreb, donde participó en el congreso del Partido Popular Europeo, para sugerirle a Sánchez que se busque apoyos circunstanciales para ser elegido presidente, y después les llame para avanzar en la legislatura y «darle estabilidad». Eso «si no se compromete a nada contra la ley y la Constitución». En ese caso, el líder de los populares estaría dispuesto a tender la mano al socialista para cerrar pactos de Estado, negociar los Presupuestos para 2020 o acordar una posición común ante el desafío soberanista en Cataluña.

Casado diferenció así entre la investidura y la gobernabilidad y puso como ejemplo algunas ejecutivos autonómicos en los que el PP ha llegado a acuerdos ocasionales con otras formaciones de derecha, sin que éstas asumiesen tareas de gobierno, una alusión a Vox. Insisitió también en que, aunque la formación conservadora va a estar «a la altura de las circunstancias», no puede investir a Sánchez porque «unir a la solución con el problema sería una irresponsabilidad», que dejaría la labor de oposición en manos de Vox y Podemos.

Tras conocerse el pasado martes acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición, el líder de los populares cerró la puerta a «cualquier colaboración» con los socialistas y sentenció que el PP es «el único partido que garantiza el orden constitucional». Desde entonces han sido varias las voces dentro de sus propias filas las que se han mostrado a favor de buscar entendimientos con los socialistas para evitar un Ejecutivo de izquierdas apoyado por fuerzas nacionalistas. Entre ellas, algunos de los barones con más peso en el partido, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, o el expresidente del Gobierno, José María Aznar.