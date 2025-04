Cascos denuncia «ataques personales» y Cachero le insta a devolver el dinero a Foro

E. C.

ANA MORIYÓN OVIEDO. Lunes, 16 de diciembre 2019, 01:31

La fractura entre los dos bloques en los que está dividido Foro se agrava por momentos. La guerra interna entre el sector alineado junto a la actual presidenta, Carmen Moriyón, y los dirigentes fieles al fundador del partido, Francisco Álvarez-Cascos, entra ya en terreno movedizo. Quien fuera máximo líder del partido compartió ayer con todos los militantes de la formación una nueva carta en la que denuncia «ataques personales» por parte del equipo de confianza de Carmen Moriyón, a quien acusa de tratar de destruir su imagen para esconder su objetivo de «expoliar» la «idea original» de Foro y alejar a este partido de sus raíces.

José Suárez Arias-Cachero, a quien Cascos cita expresamente en su misiva como máximo responsable de esta campaña contra su persona, sostiene que las diferencias políticas dentro de un partido forman parte de un «debate legítimo», pero advierte de que, lo que «no tiene un pase», es el uso «indebido» que, asegura el exconcejal de Oviedo, realizó Cascos de los fondos del partido. Le insta, de hecho, a que «pida perdón y devuelva el dinero».

Para Cascos todas las acusaciones que se vierten sobre él en materia económica no son más que una cortina de humo para no abordar lo que, en su opinión, es el problema de fondo que sufre este partido. «Tratan de esconder un proyecto irresponsable para expoliarnos a la mayoría de los militantes la idea original de Foro mediante campañas de amenazas a algunos de nosotros -que ya han sido denunciadas ante la Guardia Civil y la Policía Nacional- y mediante acuerdos ilegales para modificar la composición de la Comisión Directiva elegida hace un año, recurridos ante el juzgado», sentencia en la misiva.

Oficialidad

Quien fuera vicepresidente del partido hasta noviembre sostiene que el equipo de Carmen Moriyón lleva a cabo una hoja de ruta desde el pasado verano para «transformar Foro de tapadillo» en un partido asturianista «cuyo fin no es otro que apoyar la oficialidad del bable y convertirse en muleta del PSOE a cambio de réditos particulares, contra el interés general». Asegura, de hecho, que este giro político por parte de la nueva dirección puede comprobarse en el avance de las «negociaciones» entre PSOE y Foro de los presupuestos del Principado. En todo caso, el ahora vocal advierte de que, junto a otros compañeros de la Comision Directiva, continuará defendiendo que Foro se mantenga como un «partido asturiano, autonomista y plenamente constitucional», y no como «un partido asturianista, regionalista o nacionalista»; así como «una fuerza política alternativa al PSOE, y no su muleta para perpetuar el inmovilismo suicida en Asturias».

En respuesta a su misiva, el también vocal de Foro José Suárez Arias-Cachero se mostró «sorprendido» de que Cascos «se obsesione» con su persona «por el mero hecho de defender un posicionamiento político legítimo y diferente al suyo». Y le recrimina que haga oídos sordos a las informaciones relacionadas con el presunto uso indebido que, sostiene Arias-Cachero, quien fuera ministro de Fomento habría hecho de los fondos del partido. «Cascos debe pronunciarse sobre el sueldo que recibía y los gastos que pasaba al partido, que están a la altura de los que pasaba Villa, Rato y otros políticos de su generación», denuncia.

La Comisión Directiva de Foro ya encargó una auditoría externa sobre la contabilidad del partido desde su fundación, en 2011, con el objeto de dotar de transparencia a unas cuentas que ahora acumulan déficit. El sector afín a Cascos ha presentado un acta notarial que certifica que a 1 de octubre de 2018 Foro disponía de 184.293,82 euros y que fue, con Carmen Moriyón y Adrián Pumares como responsables de la gestión del partido, cuando las cuentas quedaron en números rojos. La dirección actual explica que ese montante se utilizó para saldar deudas con los proveedores, a quienes esta formación aún debe 300.000 euros por los gastos de la última campaña autonómica.