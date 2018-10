La Guardia Civil centra las pesquisas sobre el enriquecimiento de Villa en la licencia de obra concedida por Aller Edificio de la residencia del Montepío de la Minería, en Felechosa. / DAMIÁN ARIENZA La exedil María Esther Martínez dice que Postigo «presionaba» al entonces concejal de Urbanismo y hoy alcalde para tener los permisos D. FERNÁNDEZ GIJÓN. Miércoles, 31 octubre 2018, 13:11

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil centra ahora sus pesquisas en el Ayuntamiento de Aller. Sobre todo en la gestión llevada a cabo durante el mandato del anterior alcalde, Gabriel Pérez Villalta, cuando se tramitó la licencia de obra para la construcción de la residencia de Felechosa y se procedió a la recalificación de los terrenos donde se ubica el complejo, que inicialmente tenían una calificación de rústico no urbanizable. El objetivo que persiguen los agentes centrando sus investigaciones en estos aspectos es determinar si hubo algún tipo de irregularidad administrativa y si en este proceso hubo algún tipo de pago de comisiones a cambio de disponer de todas las autorizaciones para el proyecto.

A las 9.30 horas del pasado 25 de septiembre declaró en Oviedo en cálida de testigo el actual alcalde de Aller, David Moreno calidad, quien entre 2007 y 2011 -última legislatura de mandato de Pérez Villalta- ocupó los cargos de vicealcalde y concejal de Urbanismo. En su declaración, el entonces vicealcalde y edil de Urbanismo dijo que se enteró al inicio de la legislatura (2007-2011) del proyecto que impulsaba el Montepío. Fue en una reunión del grupo municipal en la que el alcalde les trasladó que se estaba gestionando «un gran proyecto» de reactivación para las cuencas mineras y que Aller era uno de los municipios a acogerlo. Posteriormente, en una reunión en el Ayuntamiento en el que estuvo Postigo, «nos dieron más detalles del proyecto y que se estaba tramitando la modificación de un Real Decreto para disponer de una subvención que sufragara la obra y que para acometerlo se solicitaría un crédito puente». En esa reunión se pidió al Ayuntamiento de Aller que necesitaba la cesión gratuita de los terrenos «y agilidad en la tramitación de los expedientes».

Tiempo después el Ayuntamiento procedió a la compra de los terrenos y comenzó la tramitación de las licencias. En este punto, los agentes de la UCO hicieron especial hincapié para que el actual regidor allerano explicara por qué se concedió la licencia en 2009 para acometer los trabajos de estudio geotécnico y de movimiento de tierras cuando los informes no eran favorables. El entonces edil de Urbanismo respondió que desconocía «por qué la resolución fue finalmente favorable». En ese momento, recuerdan los agentes en sus preguntas, el entonces regidor Pérez Villalta había asumido la competencia de resolución de dicho expediente, a lo que David Moreno afirmó desconocerlo.

Pese a los informes negativos, la obra siguió adelante. En este punto, el actual alcalde de Aller lo admite y puntualiza que se inició un expediente sancionador que finalizó con una sanción de 6.000 euros» y que se decidió no paralizar la obra porque en los informes técnicos realizados «no se propuso» esta medida.

Diez millones en la licencia

También dijo desconocer por qué en la solicitud de licencia de obra hace mención a un coste del proyecto de 10 millones, cuando costó treinta y negó que los entonces gestores municipales recibieran presiones de Villa o Postigo. No obstante, de este último sí dijo que «sus formas no eran las más correctas cuando las cosas no iban como él quería. El Ayuntamiento no lo dirigía Postigo y se trataba a todo el mundo por igual, lo que a Postigo no le gustaba». Es entonces cuando los agentes le preguntan si tiene conocimiento del ofrecimiento de alguna cantidad de dinero a algún miembro de la corporación o si alguno de los promotores pidió el pago de alguna comisión, a lo que David Moreno respondió con un «no lo sé».

Mientras el alcalde actual de Aller negó ante los agentes haber recibido presiones de Villa o Postigo, quien fuera compañera de equipo de gobierno entre 2007 y 2011, María Esther Martínez, dijo todo lo contrario. La exedil de Turismo, que también testificó ante la UCO el 25 de septiembre en Oviedo, afirmó que «Postigo llamaba a Gabriel Pérez Villalta y a David (Moreno), el concejal de Urbanismo, con el fin de que le concedieran todos los permisos que necesitaba la obra».