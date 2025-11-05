El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cientos de personas durante una manifestación por la situación del catalán en Barcelona. EP

Los catalanes priorizan el nivel de vida a la calidad democrática del país

El 27% cree que el feminismo ha ido demasiado lejos y solo el 22% de la población considera que en las elecciones no hay pucherazos

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:46

Comenta

Cataluña sigue girando a la derecha y hacia posiciones cada vez más autoritarias, sondeo tras sondeo. Según una encuesta del CEO (el CIS catalán), los ... catalanes consideran que el nivel de vida de un país es más importante que su calidad democrática. Así, el 40% de la ciudadanía de Cataluña prioriza vivir en un país capaz de garantizar un nivel de vida adecuado aunque no sea del todo democrático. Los que creen que el nivel de la democracia es más relevante que el bienestar no superan el 35%. El 25% no sabe o no contesta ante esta cuestión. El menor interés por la democracia es especialmente acusado entre la población más joven. Los menores de 25 años y chicos, según el barómetro del CEO, son el sector de la sociedad que más priorizan el nivel de vida por delante de la calidad democrática. Solo el 19% de los jóvenes varones sitúan la democracia por delante del bienestar.

