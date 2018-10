Cataluña: año I de la República nonata

Una DUI simbólica que se quedó en el limbo

La declaración de independencia del 27-O fue todo menos normal. La leyó la presidenta de la Cámara catalana y no el presidente de la Generalitat. Además, lo que todos coincidían en que era un hito histórico del independentismo no llegó a figurar en ningún documento, ni en el Diario Oficial de la Generalitat ni en el Boletín del Parlament. A efectos legales, la declaración de independencia no existió.

¿Sirvió de algo? Unos creían que suponía avanzar y otros que era una salida a la desesperada ante la falta de respuesta de una negociación con el Estado, apunta Vidal Aragonès, de la CUP. La visión que tiene Joan Coscubiela, que aquella tarde asistía como diputado en la Cámara, es mucho más crítica. Esquerra y el PDeCAT «no quisieron decir la verdad» a la gente sobre el fracaso del proceso y en su pugna por la hegemonía del soberanismo «se dejaron llevar hacia el abismo», afirma. Oriol Soler, uno de los ideólogos en la sombra del 'procés', ha afirmado esta semana que la DUI valió la pena para que Madrid vea que «vamos en serio». Y que si no se hizo efectiva la república fue para evitar un baño de sangre.