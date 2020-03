Cataluña triplicará su capacidad actual de UCI la semana que viene para evitar el colapso Vista del exterior del Hospital de Igualada / EFE El Govern no se plantea aún pedir ayuda al Ejército CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 24 marzo 2020, 16:03

Con las UCI de buena parte de los centros hospitalarios centrados en la batalla contra el coronavirus, el Govern catalán ha anunciado esta mañana que busca alternativas para habilitar espacios UCI al margen de los hospitales. La consejera de Salud de la Generalitat catalana, Alba Vergès, ha señalado esta mañana que el servicio catalán de salud duplicará esta semana su capacidad de unidades de curas intensivas y triplicará su dotación actual la semana que viene. Este refuerzo debe servir para evitar el colapso de la sanidad catalana y para atender el pico de urgencias médicas que se esperan en los próximos días por el covid-19.

Así, algunos de los centros de referencia en Cataluña, como el hospital Valle de Hebrón de Barcelona destina ya el 75% de su capacidad de UCI para la lucha contra el coronavius, un porcentaje que alcanza el 95% en algunos otros centros. Según Vergés, el 15% de las UCI deben estar reservadas para pacientes aquejados con otras patologías. De entrada, Cataluña no se plantea derivar pacientes a otras comunidades ante la imposibilidad de atenderlos.

El Govern, en su reunión semanal del consejo de gobierno, ha aprobado hoy reducir a la mitad el canon del agua durante dos meses y además ha creado una bolsa de voluntariado interna entre sus funcionarios para que puedan desempeñar labores administrativas y técnicas en áreas de servicios estratégicos. También, ha lanzado una llamada de ayuda a la industria local para que centre su producción en la fabricación de material sanitario.

De momento, el Govern no se plantea pedir ayuda al Ejército, como sí han hecho el Ayuntamiento de Barcelona y otra media docena de municipios catalanes, aunque no lo descarta. «Aún no contemplamos pedir ayuda al Ejército, si hiciera falta lo valoraremos», ha asegurado el consejero de Interior, Miquel Buch. El titular de Interior, no obstante, ha asegurado que esta es una decisión que depende de salud.

El Gobierno catalán ha vuelto a reclamar al Ejecutivo central que autorice el confinamiento total de la población catalana. «Otros países lo han hecho porque es lo que recomiendan los epidemiólogos. Cuanto antes hagamos el confinamiento total, antes saldremos de esta situación», ha replicado la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, al ministro de Sanidad, Salvador Illa. «Antes podremos empezar la recuperación», le ha respondido a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.