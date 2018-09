Caunedo critica que Mercedes Fernández abra la puerta del PP a Cristina Coto ÓSCAR PANDIELLO Sábado, 29 septiembre 2018, 04:43

El reciente acercamiento entre la presidenta del Partido Popular de Asturias, Mercedes Fernández y Cristina Coto parece no contar con el respaldo de algunos dirigentes del partido. Uno de ellos es Agustín Iglesias Caunedo, presidente de los populares en Oviedo, que ayer critició un posible regreso de la expresidenta de Foro al partido: «En la confección de las listas, haber abandonado el partido y roto el carnet del PP no puede ser un plus para volver», dijo. Aunque todavía no haya nada firme, lo cierto es que las posturas entre la presidenta del partido y Cristina Coto, que abandonó su escaño en la Junta General y se dio de baja del PP en febrero de 2011, se han ido acercando a lo largo de los últimos meses. «Tengo pendiente tomar un café con ella en el que no hablaremos de abogacía, sino de política», reconoció Fernández el pasado miércoles en un acto con los empresarios.

Caunedo también mostró, en relación a la confección de las listas, su hartazgo al comprobar que «se juega con la futura candidatura del PP de Oviedo con filtraciones interesadas». En este proceso interno, también sostiene que el PP de Oviedo no ha entrado nunca en «ninguna quiniela que tensione innecesariamente» el partido. «Unir es lo contrario de dividir. Y no oculto que en el PP de Oviedo tenemos la sensación de que no se está defendiendo, como creemos se debería, esa unidad, respetando y potenciando a las organizaciones locales», concluye.