El PP busca forzar un cara a cara con Sánchez antes de las autonómicas del 5-A

M. A. A. Madrid Martes, 3 de marzo 2020, 20:03 Comenta Compartir

La Junta de Portavoces del Congreso rechazó este martes la petición del PP para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera la próxima semana para dar cuenta de la última reunión del Consejo Europeo y responder por lo que, consideran, sus «cesiones al independentismo catalán en la mesa de diálogo. Una oportunidad que sería aprovechada por los populares para medir fuerzas entre su líder, Pablo Casado, y el propio Sánchez antes de las autonómicas vascas y gallegas que se celebrarán el próximo 5 de abril.

«Hemos pedido que venga la semana que viene, pero el PSOE ha dicho que no había unanimidad y los demás han renunciado a su propio ejercicio de libre oposición», indicó la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

La popular considera también «una tomadura de pelo» las respuestas del Gobierno a algunas de las preguntas que le plantearon por escrito sobre la reunión entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, y ha anunciado que presentarán un recurso de amparo ante la Mesa de la Cámara baja.

Además, aprovechó para desmarcarse de la posición oficial de su partido y no acudirá a las manifestaciones del 8 de marzo por el Día de la Mujer alegando que no comparte el feminismo imperante en España. «Soy feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia», declaró en rueda de prensa Álvarez de Toledo, y también pidió que no se la incluya en «un bloque monolítico llamado mujeres».