El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres

Un año y un mes después de la dana del 29 de octubre de 2024, existe un dato que pasó desapercibido de la gestión de ... la crisis y que Marco Presa, el que fuera asesor de la exconsellera, Salomé Pradas, puso en primera línea informativa durante su reciente declaración ante la jueza Ruiz Tobarra. Presa apuntó que instaló en su casa a Pradas durante unas horas para que descansara, es decir, que durante cuatro horas más o menos de la madrugada del 30 de octubre –entre las dos y las seis de la mañana– el Cecopi quedó a oscuras, sin actividad y todos sus miembros se fueron a sus domicilios a descansar. Un hecho insólito mientras en varias poblaciones de l'Horta Sud decenas de personas trataban de salvar su vida encaramados en cualquier sitio y la jueza de guardia de Torrent levantaba cadáveres. Decenas de valencianos pasaron esa madrugada en la calle, refugiados en empresas o en posiciones elevadas a la espera de un descenso del nivel del agua.

En la relación de documentos que Emergencias remitió a la jueza que instruye el caso hay una serie de publicaciones en la red social X. Una de ellas recoge un mensaje a las 02:01 horas sobre el cierre del Cecopi en la madrugada del 30 de octubre. El siguiente mensaje es de las 06:30 horas para anunciar que el máximo comité de gestión de la crisis estaba de nuevo activo.

Todos los miembros presentes en ese órgano -un nutrido grupo asistió de manera telemática- se desconectaron durante la noche. A partir de ahí se marcharon a su casa, bien a descansar, a dormir o a darse una ducha mientras en municipios como Paiporta, Catarroja, Chiva, Torrent, Benetússer o Sedaví se buscaba a los desaparecidos y algunos ya velaban a sus muertos.

Uno de los que se fue a su casa al menos a cambiarse de ropa tras la suspensión del Cecopi –no forma parte del organismo– fue el entonces presidente del Consell, Carlos Mazón, que volvió a l'Eliana para la reanudación al amanecer. El exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, según su declaración ante la jueza, fue uno de los últimos en abandonar el centro de l'Eliana para irse a su casa a darse una ducha y cambiarse de ropa. Argüeso declaró que se fue a las cuatro de la mañana y que a las seis ya estaba de nuevo en l'Eliana. «Fui consciente de la tragedia en el segundo Cecopi porque no llegaba mucha información y no se podía acceder. Me fui a Paiporta, pedí que se montara un camión como Puesto de Mando Avanzado y estuve con la alcaldesa y una jueza de Torrent», señaló Argüeso.

La magistrada de Torrent no era otra que Lucía Mayordomo, que durante mucho tiempo trató de localizar a alguien que le habilitara un lugar para poder levantar cadáveres y registrar todo lo sucedido esa fatídica noche. Mientras la jueza ejercía esa labor, en el Cecopi, cuyos integrantes seguramente eran desconocedores de la magnitud de la tragedia –el presidente de Consell, Carlos Mazón, no obstante, ya había certificado que había cuerpos sin vida–, se instauró un 'modo avión' durante varias horas.

La búsqueda de la jueza la pudo certificar en su declaración la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que esa noche también se fue a su casa para descansar aunque asegura que no dejó de atender llamadas. «A las dos de la mañana se desconectó el Cecopi. Hablé con la directora general de Protección Civil y con la alcaldesa de Valencia porque se estaba recogiendo gente en centros deportivos de Valencia», señaló Bernabé, que durante la tarde fue una de las que estuvo conectada al Cecopi de manera telemática desde la sede de la Delegación del Gobierno.

A las cuatro de la mañana del 30 de octubre, según Bernabé, habló con la jueza de guardia de Torrent a través del teléfono de un guardia civil. «Estaban haciendo levantamiento de cadáveres y no localizaban a nadie de la dirección de la emergencia. Me llamaron porque fue el único teléfono en el que se lo cogieron», apuntó Bernabé, quien añadió que a las cinco de la mañana llamó a la consellera Pradas y al jefe de Bomberos para que se le habilitara un lugar a la jueza para poder desarrollar su trabajo.

La delegada del Gobierno llegó al Cecopi sobre las 5:30 horas del 30 de octubre y aseguró que la reunión se inició sobre dos horas después. También apuntó en su declaración que alrededor de las ocho y media, tras hablar con la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, se pudo habilitar un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para la jueza de Torrent junto a una gasolinera de la marca Texaco.

El jefe de Meteorología de la Aemet, José Ángel Núñez, que también estaba conectado de manera telemática al Cecopi, aseguró que en su declaración que aprovechó una de las pausas de la reunión –a las 22:53 horas– para irse a su casa y conectarse desde allí. «A las doce y media de la noche se acabó el Cecopi y si había alguien conectado es porque no se había salido de la reunión», señaló Núñez ante la jueza porque era la explicación que le había dado un informático.

Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar los mensajes se reducen al mínimo en la madrugada del 30 de octubre y todos está firmados por la técnico Esther Jiménez. El presidente de la institución, que también siguió la reunión vía online, no especifica en su declaración qué hizo esa noche tras la suspensión de Cecopi. «En la CHJ fuimos conscientes de lo sucedido en el Poyo entrada la noche», señaló.

A las 06:43 horas del miércoles 30 de octubre, la cuenta de Emergencias subió una imagen del Cecopi con Mazón, Bernabé, Pradas y Mompó presentes. Era la primera señal de actividad desde la última rueda de prensa de Carlos Mazón.