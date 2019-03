«Tenemos que centrarnos en nuestro programa y dar soluciones a los ciudadanos» Paloma Gázquez, ayer, en la calle de San Francisco, en Oviedo. / M. ROJAS Paloma Gázquez. Candidata de la coalición PP-Foro al Congreso «Foro está en la misma horquilla ideológica que el PP, así que mucho mejor juntos que separados» DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Sábado, 16 marzo 2019, 04:47

Fue la portavoz de Pablo Casado en Asturias durante las primarias que llevó en julio al presidente del PP a relevar a Mariano Rajoy en el cargo. Y ahora es a quien el líder de los populares ha elegido para encabezar la candidatura PP-Foro al Congreso. Paloma Gázquez lleva toda la vida en el partido, desde 1985, cuando se afilió a Alianza Popular. Fue también concejal en Oviedo entre 2007 y 2011. Desde entonces decidió alejarse de la política activa hasta ahora, cuando vuelve a la primera línea para «ayudar a Pablo Casado a ganar las elecciones».

-Regresa a la primera línea de la política por la puerta grande. Con picadores y ante 'mihuras', como es el hecho de liderar la lista al Congreso.

-(Se ríe). Pues sí, la verdad. Es un orgullo, un honor y una gran responsabilidad. Se trata de un reto nuevo y que afronto con mucha ilusión.

-A ver si adivino: me dirá que se enteró hoy de su nombramiento. Todos los candidatos lo dicen.

-Pues no, hace unos cuantos días ya.

-Pues me ha dejado mal...

-Decir otra cosa sería faltar a la verdad.

-¿Por qué cree que Pablo Casado le ha elegido para esta tarea?

-Es difícil dar una respuesta, sobre todo cuando se trata de hablar de una misma. Creo que cumplo el perfil que busca Pablo Casado, un perfil profesional y académico. Es decir, un perfil no solo político, sino una trayectoria profesional detrás.

-Casado ha impuesto una importante renovación en todas las candidaturas electorales. Más parece una refundación que una renovación...

-La renovación es importante, pero dentro de los que creemos profundamente en el proyecto de Pablo Casado.

-¿Qué propone para Asturias?

-Independientemente de todo lo que se proyectará más adelante, ahora mismo lo que Asturias necesita es crecer económicamente, que haya proyectos de inversiones que contribuyan al desarrollo de la economía y que esta región crezca para emprendedores, autónomos,... Asturias tiene problema de crecimiento, que es el que tenemos que solucionar para que la gente no tenga que salir de la región para progresar profesionalmente y para que los autonómos, empresas y emprendedores puedan desarrollar sus proyectos aquí con éxito y rentabilidad.

-¿Quién le acompañará en la lista?

-No lo sé, y aunque lo supiera no se lo diría. Debe ser Génova la que tiene que anunciarlo. Soy muy disciplinada en las formas.

-Encabeza una lista de coalición. ¿Qué le parece la alianza con Foro?

-Todo lo que sea sumar es positivo, lógicamente dentro de tu ideario político. Foro está en la misma horquilla ideológica. Así que mucho mejor juntos que separados.

-¿Y con otras fuerzas, como Vox?

-Lo que nosotros tenemos que hacer es centrarnos en todos los proyectos que tenemos para Asturias y España y que los conozcan los ciudadanos. Y si conseguimos hacerlo le puedo asegurar que nadie votará a otra fuerza ppolítica que no sea la nuestra. El proyecto que representa Pablo Casado es el mejor para España y lo que tenemos que hacer es ser capaces de transmitirlo y no me preocupa lo que pueda haber a un lado a otro. Tenemos que centrarnos en nuestro proyecto, que es fantástico, más que mirar a los lados.

-Llega en un momento convulso para el PP asturiano, con la amenaza de una gestora planeando sobre el partido.

-Le voy a ser sincera: no pierdo ni un minuto en este asunto. Eso a la gente le aburre. La gente tiene tantos problemas reales, en su economía particular, en sus hijos... Y a eso es a lo que tenemos que dar soluciones. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro programa. Ni un minuto me ocupa todo este tema porque no le preocupa al ciudadano.

-¿Cómo fue su paso por el Ayuntamiento de Oviedo?

-Estoy muy orgullosa de haber sido concejal de la ciudad donde vivo y agradeceré siempre a Gabino de Lorenzo que me haya dado la oportunidad de ser concejal.

-No acabó la relación muy bien, tengo entendido.

-Solo vale la pena quedarse en lo positivo.

-Es una mujer activa en redes sociales y muy deportista. ¿De dónde saca el tiempo?

-Y además, estoy estudiando otra carrera: la de Caminos. Esta semana he tenido exámenes. Sí, me gusta hacer muchas cosas.