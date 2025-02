Chaves abandona la comisión de investigación del Parlamento andaluz tras denunciar su «instrumentalización» El expresidente andaluz reprocha que se le cite en pleno cierre de la campaña electoral | Susana Díaz, José Antonio Griñán y María Jesús Montero avisaron que no acudirían

Cecilia Cuerdo Sevilla Jueves, 7 de noviembre 2019, 10:37 | Actualizado 17:34h. Comenta Compartir

Bronca insólita, cortes de micrófono, gritos, diputados encarándose con un expresidente autonómico… El Parlamento andaluz vivió este jueves una jornada sin precedentes tras el anuncio del expresidente socialista de la Junta de Andalucía Manuel Chaves de acogerse a su derecho a no declarar en la comisión que investiga las supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos de la extinta Fundación Andaluza para el Fomento del Empleo (Faffe), uno de cuyos dirigentes usó la tarjeta de crédito oficial en prostíbulos. Chaves acusó a los partidos de derechas de «instrumentalizar» la comisión al fijar las comparecencias en pleno cierre de campaña electoral, por lo que decidió marcharse para que «no se violente mi derecho a guardar silencio».

«Tengo la sensación de haber sido manipulado e instrumentalizado en mi condición de ciudadano y de expresidente de la Junta, deberían haber tenido una deferencia democrática para haberme citado en estas condiciones», abrió su turno quien fuera presidente de la Junta durante 19 años. La mayoría que ejercen los grupos de derechas en la Cámara regional, PP, Cs y Vox, lograron imponer su calendario y fijaron el inicio de las comparecencias justo para el cierre de campaña a fin de rentabilizar un escándalo de corrupción que mezcla fondos para el empleo, dirigentes socialistas y clubes de alterne. El PSOE intentó hasta el último minuto aplazar esas comparecencias alegando que interferían en la campaña, pero fue en vano. «Es insólito y no me lo podrán negar», subrayó Chaves, destacando además que esta comisión será además la única actividad de la cámara regional en la semana previa a las elecciones.

El presidente de la comisión, Enrique Moreno (Cs), trataba de acallar las críticas de Chaves y le pedía que se callara, llegando en algunos momentos a cortarle el micrófono. El expresidente autonómico decidió además acogerse a su derecho a no declarar, solicitando además que no se le formularan preguntas por parte de los integrantes para que no «se violente ese derecho». Chaves recogió su carpeta y, educadamente, hizo además de irse mientras que Moreno le negaba el permiso a ausentarse y se encaraba con él. Una actitud que provocó los gritos de varios parlamentarios: tanto los socialistas como integrantes de Vox gritaban «vergüenza», aunque por diferentes motivos. Tras unos instantes de algarabía, Chaves se ha levantado y abandonado la sala.

Junto a Chaves, en la jornada de hoy también estaban citados los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Susana Díaz, además de la exconsejera regional y actual ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero. Los dos primeros aseguraron que no han recibido la citación para acudir a la comisión parlamentaria, mientras que la ministra se ha acogido a un informe del Consejo de Estado y varios autos judiciales que niegan a la Cámara autonómica competencias para citar a un miembro del Ejecutivo central. Además, a la hora en la que había sido citada, la ministra en funciones estará en el debate televisado en directo con otros candidatos al Congreso en las elecciones del domingo.