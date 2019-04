Ciudadanos aprueba su lista en Asturias tras un duro tira y afloja con Vázquez Juan Vázquez y Albert Rivera, la pasada semana, en Oviedo. / MARIO ROJAS La dirección nacional valida un cartel electoral en el que aplica cambios sobre la propuesta que había hecho el candidato A. S. OVIEDO. Viernes, 5 abril 2019, 02:50

El camino de Ciudadanos hacia las elecciones autonómicas del 26 de mayo no está siendo precisamente un camino de rosas. No hubo problemas con la elección del candidato, después de la aplastante victoria de Juan Vázquez en las primarias, pero las tensiones, muchas y duras en algunos momentos, han llegado con la confección del resto de la lista. La dirección nacional del partido naranja validó ayer el cartel electoral al completo después de intensas negociaciones con el ex rector de la Universidad de Oviedo, una candidatura en la que Madrid introdujo cambios sobre la propuesta inicial que había planteado quien ocupará el número uno de la misma.

No ha sido un proceso sencillo, con discrepancias entre Vázquez y su equipo y el sector de la dirección nacional que lidera el secretario de Organización, Fran Hervías. No son posturas fáciles de encajar, toda vez que el candidato tenía su criterio, entre otras cosas, sobre la presencia de independientes en la lista, mientras que desde la dirección nacional también se quería garantizar la presencia de cargos del partido que representen la esencia y las ideas del mismo en el grupo parlamentario.

El resultado final, después de un duro tira y afloja entre todos los actores implicados, sitúa más atrás de lo previsto -iba a ir el dos y acaba en el cinco- a Armando Fernández Bartolomé, que aspira a repetir en el escaño. Y ubica más adelante de lo que estaba en los planes de Vázquez al secretario de Organización de Ciudadanos en Asturias, Sergio García, que ocupará la tercera posición. Vázquez incorpora a dos independientes procedentes de su entorno profesional, el universitario: se trata de las profesoras Ana María Coto y Ana Rosa Fonseca. Los primeros puestos se completan con la periodista y politóloga Laura Pérez Macho.

Rosario Fernández, alcaldesa de Ribadesella con Foro, cabeza de lista de la formación naranja en el Oriente

Hay más fichajes, como es el caso de la alcaldesa de Ribadesella, Rosario Fernández. los últimos ocho años. Tras abandonar Foro hace unas semanas, ha atendido la llamada de Ciudadanos y encabezará la lista por el Oriente. En el Occidente será Fernín Rincón Palomino el cabeza de cartel.

La aprobación de la lista permite, según fuentes próximas al propio Juan Vázquez, pasar a una nueva fase electoral, toda vez que el candidato había expresado su disconformidad en los últimos días con el retraso que acumulaba el diseño de las candidaturas.