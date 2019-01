Ciudadanos buscará «entenderse con los partidos moderados» en Asturias Francisco de la Torre y Juan Vázquez, en el Palacio de Congresos de Oviedo. / HUGO ÁLVAREZ El diputado nacional Francisco de la Torre alaba la candidatura de Juan Vázquez y marca distancias con Vox: «No pactamos con extremos» ÓSCAR PANDIELLO OVIEDO. Sábado, 26 enero 2019, 04:21

Desde que Juan Vázquez dio el paso para postularse como candidato para ser cabeza de cartel por Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas, ningún cargo nacional del partido se había acercado a Asturias para dar respaldo público a su candidatura. Y eso que su nombre había sido la primera opción de la formación naranja desde el primer momento para liderar el partido en Asturias. Ayer, sin embargo, llegó el primer apoyo de Madrid con motivo del 'XXVI Encuentro de Economía Pública' celebrado en Oviedo. Se trata de Francisco de la Torre, diputado en el Congreso, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Hacienda y Función Pública y responsable de fiscalidad en el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

A su llegada a Oviedo fue recibido por Vázquez, con el que se fundió en un cariñoso abrazo minutos antes de la jornada. Aunque subrayó que todavía no es oficialmente candidato del partido en Asturias, «va a concurrir a las primarias y la decisión está en manos de la militancia», sí que dedicó palabras de reconocimiento hacia el exrector. «Estoy muy orgulloso de que gente como Juan Vázquez haya decidido dedicarse a la política. Él ya ha demostrado todo como catedrático y exrector y ahora quiere aportar esa experiencia a la vida pública, lo que hace que me reafirme al pensar que estoy en el mejor proyecto posible», afirmó De la Torre.

La formación naranja, asimismo, es optimista con sus perspectivas electorales en el Principado. No en vano, es uno de los partidos con más margen de crecimiento ya que en la actualidad cuentan con 3 diputados, lejos de los resultados y las la creciente presencia del partido en otros puntos del país. El diputado, en este sentido, señala que Ciudadanos «aspira a gobernar. No le voy a decir que tendremos mayoría absoluta, pero sí que creo que somos un partido de Gobierno. Ya hemos empezado en Andalucía y nuestra idea es transformar Asturias», aseveró.

De la Torre agradece que el exrector aporte «experiencia académica» a la vida pública

Uno de los factores que permitió su entrada en el Gobierno andaluz fue, precisamente, el respaldo de los diputados de Vox. En este sentido, De la Torre quiere marcar distancias con el partido de Abascal y subraya que entre sus prioridades no está pactar con ellos. «En cada sitio la estrategia puede ser distinta, nosotros tenemos un proyecto liberal que se puede entender con el PP, el PSOE y otros partidos moderados. Ese es el planteamiento, teniendo en cuenta que es difícil gobernar en solitario. Nuestra idea es entendernos con los partidos moderados y constitucionalistas», sostiene.

¿Y con Vox? «En Andalucía tenemos un acuerdo exclusivo con el PP y nosotros, sinceramente y siendo suave, no vemos que Vox sea moderado», apuntala el diputado. Respecto al fragmentado panorama de la derecha en Asturias, se mantiene confiado en las opciones de su partido y no ve que la competencia de Foro o el presumible auge de Vox puedan limitar el ascenso de su partido. «Que haya ofertas en democracia no es un problema. Lo que intentaremos es atraer la confianza de los electores y llegar a acuerdos».