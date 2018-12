Díaz se compromete a liderar la oposición si no puede gobernar La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. / Efe La presidenta de la Junta pide a «todo» el PSOE que «reflexione» sobre las causas de los resultados electorales CECILIA CUERDO Sevilla Miércoles, 5 diciembre 2018, 19:43

«Evidentemente, si no gobierno me voy a quedar en el Parlamento (de Andalucía)». La autora de la frase es Susana Díaz, que despejó así una de las incógnitas postelectorales.El futuro de la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía era motivo de mil comentarios, sobre todo en las filas socialistas tras la resurrección de las hostilidades con Pedro Sánchez a propósito de la derrota electoral. La secretaria general del PSOE andaluz se quedará como líder de la oposición si sus planes para conservar el cargo fracasan, como todo apunta que va a ocurrir.

Ella, de todos modos, insistió ayer en una entrevista en RNE en que ha «ganado» las elecciones e iba a «intentar formar gobierno». Es cierto que el PSOE fue el partido más votado y obtuvo más diputados que nadie, 33, pero la realidad política es que sufrió un descalabro y que la alianza de partidos de derecha tiene la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. Díaz busca una carambola imposible con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Adelante Andalucía para la investidura.

AutocríticaLa secretaria general del PSOE andaluz también dejó claro que no piensa dimitir de su cargo en el partido y emplazó a los socialistas a olvidarse de las 'vendettas' y abrir una reflexión tras los resultados obtenidos el pasado domingo en su comunidad. La ya presidenta en funciones reconoció que «el primer responsable» de la pérdida de votantes es «quien se presenta» a los comicios, aunque «todo el partido» debería reflexionar acerca de por qué los votantes no se han ido a Adelante Andalucía, la alianza de Podemos e IU, y se han quedado en casa. «Yo hago autocrítica, pero no fueron a votar a otros partidos porque no querían», apuntó.Díaz pasó de puntillas sobre la influencia de las relaciones de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes en el revés electoral. «Pedro Sánchez -apuntó- está haciendo lo que puede en una circunstancia adversa, con un gobierno con 84 escaños».

Prefirió cargar las tintas contra las negociaciones de PP, Ciudadanos y Vox para gobernar la Junta de Andalucía y las tachó de «reparto de sillones a cualquier precio», que, además, no se decide en Andalucía. «Se está decidiendo en Madrid y en Barcelona lo que hay que hacer en Andalucía, una cosa es que no se haya reflexionado como se debe y otra que lo que pasa en Andalucía se decida en Madrid o Barcelona».