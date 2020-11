Ciudadanos exige al Gobierno retirar la enmienda del castellano para apoyar los Presupuestos Los liberales reclaman además que Sánchez se comprometa por escrito a que no habrá referéndum en Cataluña MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Martes, 10 noviembre 2020, 17:51

Ciudadanos endurece sus condiciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. La formación liberal exige al Gobierno que «rectifique» y retire la enmienda a la 'ley Celaá' que hace que el castellano no sea lengua vehicular en Cataluña o, de lo contrario, el Ejecutivo no podrá contar con el 'sí' de los liberales a las cuentas públicas. «Al señor Sánchez le ha llegado la hora de elegir cuál de las dos vías quiere: la moderada, de Ciudadanos, o la de hacer feliz a Junqueras», ha subrayado Inés Arrimadas, tras la reunión este martes del comité permanente del partido.

Aunque en un principio la exigencia no entraba dentro de las líneas rojas para apoyar los Presupuestos, la presión interna que ha sufrido Arrimadas en los últimos días ha hecho a la dirección dar marcha atrás y buscará ahora evitar esa «contrapartida» a los nacionalistas. No será la única condición que la formación ponga encima de la mesa. Ciudadanos quiere que el jefe del Ejecutivo se comprometa por escrito a que no habrá un referéndum secesionista. Petición que ya se recogía en el 'pacto del abrazo' suscrito en febrero de 2016 entre Sánchez y el entonces líder naranja Albert Rivera.

En el plano económico, los liberales reclaman un modelo europeo de rescate a los autónomos, como se está haciendo en toda Europa, además de un plan de conciliación para las familias y que permita que los progenitores que deban cuidar de sus hijos en cuarentena por covid-19 y no puedan teletrabajar tengan derecho a una baja laboral.

Vía moderada

La aceptación de esas nuevas líneas naranjas, insisten en Ciudadanos, serán la diferencia entre que el Gobierno opte por la moderación que representa el partido liberal, o que el Ejecutivo opte por los independentistas. «Sánchez tiene que elegir entre una vía moderada o de concesión al separatismo», ha dicho Arrimadas. Y mientras el presidente del Gobierno elige, Ciudadanos seguirá sentado en la mesa de negociación y seguirá ahí con la mano tendida «hasta el final». «Va a estar hasta el último minuto antes de votar los Presupuestos», ha aseverado.

La dirigente liberal le pide a Sánchez que «escuche las voces moderadas de su gobierno» y opte por la vía de moderación con Ciudadanos «que ha demostrado más sentido de estado» que otros partidos. Esta mañana el presidente autonómico de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha definido a Esquerra como un socio «muy inquietante» y a la formación liberal, como uno «tranquilizador».

Arrimadas ha anunciado además que sus diez diputados votarán esta semana en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos, entre ellos PP y Vox, porque con su «mano tendida» ya han conseguido que se recojan algunas «líneas naranjas» en las cuentas, entre las que ha destacado la supresión de la subida de impuestos en ámbitos como la educación o la sanidad o la reducción del IRPF a autónomos y familias. Arrimadas ha incluido también, aunque el Ejecutivo en ningún momento lo ha confirmado, que tienen su compromiso para que se retire el previsto impuesto al diésel.