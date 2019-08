Ciudadanos lamenta que Cofiño prefiera a Foro como aliado en la legislatura Pumares tiende la mano a los socialistas y confía en que haya «buena sintonía» para alcanzar acuerdos beneficiosos para la comunidad P. L. GIJÓN. Lunes, 12 agosto 2019, 02:53

La legislatura acaba de comenzar, pero ya se esboza una mayor afinidad entre los diputados del PSOE y Foro que en los cuatro años anteriores. El primer signo de esta mejor relación se percibió durante el pleno de investidura del presidente del Principado, Adrián Barbón, cuando el portavoz forista, Adrián Pumares, puso énfasis en la disposición de su partido a colaborar con los socialistas ante los grandes retos que afronta Asturias. La segunda señal de este acercamiento llegó el domingo de la mano del vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, en la entrevista concedida a este diario. En concreto, el socialista comentó que el discurso de Pumares en la investidura «fue muy razonable». El secretario general y portavoz de Foro volvió a incidir ayer en que los problemas que encara la región precisan del «consenso y el diálogo con todos los grupos, también el PSOE; ya iremos viendo si hay buena sintonía a lo largo de la legislatura».

Buena parte de esos desafíos tienen que ver con las infraestructuras y el medio ambiente, competencias de la consejería que dirige Cofiño. No obstante, Pumares prefirió no referirse a actuaciones concretas. «En Foro queremos valorar actuaciones y no declaraciones, y hay que darles los cien días de cortesía», apuntó.

Quien sí entró en materia y, además, aludió a la aparente afinidad existente entre PSOE y Foro fue la portavoz de Ciudadanos. Laura Pérez Macho celebró «el reconocimiento, por parte de Cofiño, de las buenas relaciones con Foro tras darles una subvención de grupo parlamentario con solo dos diputados», en alusión a la modificación del reglamento de la Junta General por la cual cada partido que integraba el grupo mixto -IU, Foro y Vox- pasó a tener uno propio. Este «acercamiento», sumado al apoyo manifiesto de IU, permite «dilucidar la política de pactos que se seguirá en los próximos meses».

Pérez Macho lamentó que Cofiño «prefiera a la izquierda de Podemos e IU y a los 'casquistas'», antes que a Ciudadanos, donde encontrará «un aliado para trabajar en aspectos imprescindibles para el futuro de Asturias». Además, la portavoz de la formación naranja se congratuló del «esfuerzo de honestidad» realizado por el vicepresidente al señalar que «el desdoblamiento de la 'Y' griega era menos prioritario que la unión de esta con una infrautilizada AS-II, aunque no sea competencia del Principado».

Alianza social y política

Por su parte, Ovidio Zapico, diputado de IU, recalcó la necesidad de que la izquierda alcance un acuerdo programático sólido para toda la legislatura. En las materias que ocupan a Cofiño, apostó por una alianza por las infraestructuras. «Aunar colectivos sociales y políticos ante una serie de prioridades en la materia hace más fuerte a Asturias como ente político», apuntó. Además, Zapico subrayó que el área metropolitana debe conllevar la reforma de la ley electoral. «En IU no entenderíamos incorporaciones de concejos al área central que no estuviesen aparejadas a incorporaciones a la circunscripción central», indicó el parlamentario.

Respecto al portavoz de Vox, Ignacio Blanco, rechazó la creación de la Dirección General de Conectividad y Movilidad, «un chiringuito más cuyo objetivo es prohibir el uso del vehículo privado y restringir la libertad de los ciudadanos». Asimismo, instó a Cofiño a dedicar mayores esfuerzos a las alas de la región, «donde se pierde población e industria y sufren de envejecimiento», en lugar de focalizar las inversiones en el área central.