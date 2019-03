«Si el PSOE de Asturias abandona el 'sanchismo', podríamos dialogar» Francisco Hervías, en la calle de Posada Herrera, en Oviedo. / M. ROJAS Francisco Javier Hervías. Secretario general de Ciudadanos «El señor Torra solo gobierna para quienes tienen esteladas en el balcón, no para más de la mitad de catalanes» DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Sábado, 23 marzo 2019, 03:39

Conoce su partido, Ciudadanos, como la palma de su mano. No en vano está afiliado a él desde casi su fundación y está considerado como el estratega de la formación naranja. Francisco Javier Hervías (Tosa de Mar, 28 de septiembre de 1983) forma parte del círculo más estrecho de Albert Rivera, quien le designó secretario de Organización de un partido que, como afirma, «está preparado para gobernar».

-¿Es irrevocable el 'no es no' a Pedro Sánchez que ha decidido su partido ante un posible pacto?

-En el comité ejecutivo nacional del partido aprobamos por unanimidad que no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con Pedro Sánchez ni el 'sanchismo'. No podemos pactar ni acordar con aquellos que quieren dividir España y se cogen de la mano de Torra, Podemos, Bildu... Nuestra línea roja es la lucha en favor de la unidad de España e igualdad entre todos los españoles y no podemos permitir que Torra marque la agenda territorial de España ni que Pablo Iglesias marque la agenda económica de España. Esa línea roja la tenemos ahí y se hace muy difícil o imposible llegar a un acuerdo con el 'sanchismo'.

-Imagínese que el 28 de abril los números dicen que la suma de escaños que obtengan ese día PSOE y Ciudadanos darían mayoría para formar gobierno. ¿En ese caso se lo pensarían?

-Hemos dicho que 'no es no'. Lo hemos dicho por el bien de los españoles y esa es nuestra hoja de ruta a seguir. Si el PSOE cambia de liderazgo y políticas y deja de ir de la mano de los separatistas, podríamos sentarnos. Ya lo hemos hecho antes con Pedro Sánchez, pero no es un Pedro Sánchez como el de hoy. Con el de hoy es imposible llegar a un acuerdo.

-El veto al 'sanchismo' se circunscribe al ámbito nacional, no a las autonomías.

-En el caso del Principado, tendrán que decidir el resto de partidos. El PSOE, si está de la mano de Ciudadanos, si está a favor de seguir trabajando mirando al futuro, sin ir de la mano de Bildu y separatistas... Si ellos van en esa línea y se distancian del 'sanchismo' y vemos que ellos defienden lo que debe ser el futuro de Asturias y de este país, nos sentaremos a dialogar. Si deciden ir con las directrices que les marquen los separatistas y Podemos, será difícil llegar a acuerdos. De ellos va a depender.

-¿Cómo ve la situación interna que está viviendo el PP asturiano?

-No me gusta hacer de comentarista de otras formaciones. Los asturianos decidirán si quieren un proyecto limpio, que lucha contra la corrupción, o un proyecto de formaciones viejas que no mira al futuro.

-¿Cómo llega Ciudadanos a las elecciones del 28-A?

-Nosotros salimos para ganar y gobernar. Luego los españoles dirán dónde debemos estar. Tenemos un proyecto de gobierno, con equipo preparado para gobernar España y que ocupe ese puesto que se merece en el mundo. Salimos a ganar para llegar a Moncloa con el mejor candidato, que ha demostrado que es capaz de llegar a consensos a izquierda y derecha, y es lo que buscamos: el gobierno del cambio y de los mejores, con la incorporación de talento, no solo en Asturias, con Juan Vázquez, sino de la talla de personas como Edmundo Val, De Quintos, Teresa Jiménez... Es un equipo ganador que tiene que buscar que Rivera sea el presidente de España.

-¿Quieren para España repetir la fórmula de gobierno de Andalucía?

-Con el PP y con Vox nos diferencian muchas cosas. Con el primero, aspectos de regeneración democrática, modelo de futuro, aspectos sociales,... Nos unen otras, como es evidente. Conseguimos que en España se pusieran en marcha con el Gobierno de Rajoy políticas que mejoraran el día a día de los ciudadanos, como el permiso de paternidad, la tarifa plana a los autónomos, las ayudas a los jóvenes con renta mínima... La pregunta debería dirigirse al PP, si están dispuestos ahora a apoyar un gobierno de Ciudadanos con Rivera al frente o no. Ha llegado el momento de que Ciudadanos esté al frente de un gobierno.

-¿Y Vox?

-Y con Vox son evidentes nuestras diferencias. Nosotros no queremos armar a la sociedad española, sino que queremos dotar a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de más medios y personal, queremos trabajar por la inclusión, por lo que ante cualquier idea que suponga abrir la ley contra la violencia de género nos tendrán en frente. Nosotros ni somos homófobos, ni machistas. Defendemos la unidad de España, pero creemos en una España unida y diversa. Vox quiere suprimir todas las comunidades autónomas. Y nosotros no lo aceptamos.

-O sea, sí al PP, no a Vox.

-Es que es muy difícil. Es Vox la debe decidir también si quiere un gobierno con Ciudadanos al frente y el PP o quiere que siga el 'sanchismo' con los separatistas y Bildu.

-¿Qué le parece que Pablo Casado haya propuesto una coalición para el Senado cuando el plazo para registrar estas alianzas concluyó hace una semana?

-Pues eso, que es una propuesta de cara a la galería. No tiene sentido proponer algo para lo que ya ha pasado el plazo.

-El volcán catalán está ahora en otra erupción a cuenta de las pancartas y lazos amarillos....

-Las formaciones políticas que juegan a estar fuera de la ley lo seguirán estando. Tienen una hoja de ruta clara, que es la división, la ruptura y la confrontación. El señor Torra solo gobierna para quienes tienen esteladas en el balcón y para él no existente más de la mitad de los catalanes.