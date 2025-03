Ciudadanos recuerda a Sánchez que su 'sí' a la prórroga no implica que sean socios Bal defiende su apoyo al Gobierno por «responsabilidad» e insta al PP a tomar decisiones «con la cabeza, no con las tripas»

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 20 de mayo 2020

Ciudadanos no quiere malos entendidos. No es ni será, al menos de momento, el nuevo socio del Gobierno. La formación liberal, que ayer selló su respaldo a la quinta prórroga del estado de alarma, ha insistido este miércoles en que su acuerdo no va más allá de los próximos quince días. «Señor Sánchez, no tiene un nuevo socio. Lo que tiene es un partido de Estado si abandona la arrogancia», ha remarcado el portavoz adjunto Edmundo Bal.

El abogado del Estado, que será la nueva voz de los liberales durante la baja por maternidad de Inés Arrimadas, ha defendido el voto a favor de Ciudadanos por «responsabilidad» y con el fin de «buscar soluciones para la gente». «No podemos dar un paso atrás», ha apuntado Bal, que ha sido muy crítico con la gestión y la actitud de Sánchez durante toda la crisis.

El diputado liberal ha acusado a Sánchez de ser «intransigente», de haber llegado «tarde», de crear «inseguridad», de «abusar» del estado de alarma y de cometer «muchos errores». Pero, a pesar de ello, ha asegurado que «hay que votar con responsabilidad» porque lo que decide hoy la Cámara baja es «si el desconfinamiento tiene que ser ahora, justo cuando estamos ganando la batalla al virus».

En su intervención, Bal se ha dirigido a la bancada del PP, a quienes ha apelado a tomar decisiones «con la cabeza y no con las tripas». Especialmente crítico se ha mostrado con los parlamentarios de Vox, a quienes ha instado a ir a un hospital y «miren a la cara del personal sanitario y explíqueles por qué votan no». Y con los de ERC, a quienes ha acusado de buscar exclusivamente «rédito político» al vincular la votación de la prórroga a la «mesa de la vergüenza» sobre Cataluña.

Un 'plan B'

El portavoz adjunto de Ciudadanos ha presumido desde la tribuna de las concesiones arrancadas al Gobierno, como agilizar el pago de los ERTE a junio, extender un mes más la moratoria del pago de impuestos de pymes y autónomos, desvincular la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos a la vigencia de la alarma u obtener el compromiso de presentar un 'plan B' al mecanismo constitucional dentro de quince días.

Bal ha exigido a Sánchez que no se «acomode» ni «apoltrone» en el estado de alarma porque su apoyo ni es teerno ni un cheque en blanco. «Cumpla con España y nos tendrá a su lado; si no cumple, ya ha visto usted lo solo que está», ha advertido.