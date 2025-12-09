El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Efe

Las claves de la condena a García Ortiz: «Un cuadro probatorio, sólido, coherente y concluyente»

La mayoría de la Sala de lo Penal subraya que no hay versión alternativa creíble a que la filtración partió de la Fiscalía General , salva la veracidad de los testimonios de los periodistas e ironiza con «el candor» del novio de Ayuso

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:50

Comenta

Son 233 folios de una sentencia sin precedentes en la democracia española. Con un resumen destinado a la opinión pública cuya mera extensión, 15 páginas, ... da ya de entrada la medida del argumentario jurídico que despliegan los cinco magistrados que componen la mayoría de la Sala de lo Penal del Supremo -Andrés Martínez Arrieta (presidente), Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela- para justificar por qué dictan la inhablitación que le ha costado a Álvaro García Ortiz su carrera como fiscal general del Estado. Estas son las principales líneas maestras de un veredicto histórico, un encaje de bolillos legal por el que el alto tribunal condena a García Ortiz por «la unidad de acción» de la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador y la posterior nota de prensa, salvaguarda «la veracidad» de los testimonios que prestaron declaración en el juicio y acota «el desmesuradamente ambicioso planteamiento de la acusacion» ejercida por el novio de Isabel Díaz Ayuso.

