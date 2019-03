Génova sondea al PP de Asturias para acudir en coalición con Foro a las autonómicas Carmen Moriyón y Pablo Casado se dan la mano tras sellar el acuerdo de coalición entre populares y foristas. / MARIO ROJAS En su última visita a la región, Juan Carlos Vera, mano derecha de Casado, trasladó esta posibilidad a dirigentes regionales, que la acogieron con recelos DANIEL FERNÁNDEZ GIJÓN. Viernes, 29 marzo 2019, 04:53

La coalición electoral PP-Foro para las elecciones generales del 28 de abril podría tener su espejo en las autonómicas del 26 de mayo. Al menos es una posibilidad que contempla la dirección nacional del Partido Popular y que ya ha traslado a cargos de esta formación en Asturias. La idea fue puesta sobre la mesa por Juan Carlos Vera, uno de los más estrechos colaboradores del líder del PP, Pablo Casado, durante una reunión con los equipos de campaña de Paloma Gázquez y Teresa Mallada, candidatas al Congreso y Principado, respectivamente, celebrada esta semana en Oviedo. Según pudo saber EL COMERCIO, esa posibilidad fue acogida con sorpresa por los asistentes y con recelos por parte de algunos de ellos.

Juan Carlos Vera estuvo en Oviedo el martes y el miércoles pasado. Oficialmente fue una reunión de coordinación de campaña, ante el inminente inicio de la de las generales -arranca el 12 de abril- y en la que el hombre de confianza de Casado insistió en que lo que toca ahora es poner toda la carne en el asador para obtener un buen resultado en esta cita electoral.

En estas reuniones participaron miembros de los equipos de campaña de Gázquez y Mallada, así como del grupo de enlace con la dirección regional. Al término de las mismas, Vera sondeó a los asistentes sobre cómo verían repetir en clave autonómica la coalición con Foro que reeditarán, por tercera ocasión consecutiva, en las generales del 28-A. En ella, el emisario de Pablo Casado comentó que en Génova se valoraba esa opción, aunque aclaró de seguido, como confirmó a este diario uno de los asistentes, que la dirección nacional del partido «ni siquiera había hablado de esta posibilidad con Foro y ni mucho menos había una decisión tomada» al respecto.

En Génova saben que en Asturias un coalición con Foro en las autonómicas puede ser acogida con recelos. De hecho, la propia candidata del PP al Principado ya mostró su disconformidad respecto a la coalición para las generales, argumentando que «los números ponen en tela de juicio los resultados positivos» de esa alianza electoral.

Al final, Pablo Casado impuso su criterio y fue quien dirigió, junto al secretario general, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, las negociaciones con Foro para reeditar la coalición a las generales.

Varios de los asistentes a la reunión trasladaron sus recelos a Juan Carlos Vera sobre extender a las autonómicas esta alianza. Uno de los argumentos que se aportó fue el del encaje que podrían tener en las listas electorales, que se encuentran bastante avanzadas, nombres propuestos por Foro. Otros argumentos aportados por los que no ven con buenos ojos esa posible unión electoral fueron las «heridas» que siguen sin cerrar entre ambas formaciones. Entre otras, según pudo saber EL COMERCIO, recordaron el caso, por ejemplo, de Villaviciosa, donde el popular José Manuel Felgueres ganó las elecciones de 2015, pero Foro apoyó la investidura como alcalde del socialista Alejandro Vega. Cabe recordar que Felgueres será el cabeza de lista del PP por la circunscripción oriental en los comicios del próximo 26 de mayo.

La visita de Juan Carlos Vera a Asturias de esta semana es la segunda en dos meses. La anterior vino a intentar pacificar el partido por las tensiones entre la dirección regional y Mallada a raíz del nombramiento de esta última como candidata. El 'fontanero' de Casado no logró el objetivo, puesto que la tensión no solo no se ha rebajado, sino que ha aumentado de grado.