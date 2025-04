El Principado y la patronal chocan por un vídeo sobre la situación de Asturias

Ana Moriyón Gijón Jueves, 12 de diciembre 2019, 12:42 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

El Gobierno del Principado no oculta que el video que la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) ha colgado en sus redes sociales, mostrando a potenciales inversores los problemas de conexión que sufre la región y justificando así su histórica reclamación de mejoras en las infraestructuras, no le ha gustado nada. Es más, reconoce que puede dañar la imagen del Principado. «Si yo quisiera dañar a Asturias, me plantearía un vídeo como este», llegó a decir este jueves el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan Cofiño, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

El Gobierno regional no comparte el vídeo de Fade. Primero, indicó Cofiño, porque entiende que las demandas de este colectivo empresarial deben ser «compatibles» con mantener una imagen positiva de la región y, segundo, porque desde el Ejecutivo de Adrián Barbón no se comparte en absoluto la imagen pesimista que la patronal de los empresarios ofrece en esta grabación de apenas un minuto. «Se retrata la Asturias del eterno lamento que no coincide con la realidad de esta región», defendió Cofiño, quien quiso destacar que el Principado está comunicado con el Este, Oeste y Sur mediante autovías gratuitas, si bien asumió que existe un profundo debate en cuanto al coste del peaje que se paga en la autopista de acceso a Madrid. Sin embargo, quiso poner en valor que «en dos años» la región dispondrá de alta velocidad para conectarse con la Meseta y también que está «a la cabeza» en suministro de redes, que dispone de suelo industrial suficiente y que ofrece ayudas para el asentamiento empresarial «similares a las de otras regiones». Con un plus frente a otros territorios, anotó, de contar con un paisaje y ofrecer una calidad de vida «excelentes» y unas muy buenas garantías de seguridad jurídica y física.