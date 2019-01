El comienzo del juicio del 'procés', a la espera de un auto Los siete magistrados del Supremo que juzgarán el proceso secesionista catalán / EFE El tribunal debe notificar aún la admisión de la prueba testifical y las defensas piden margen para preparar su estrategia, por lo que la vista podría retrasarse unos días MATEO BALÍN Madrid Jueves, 31 enero 2019, 20:04

El comienzo del juicio del 'procés' sigue a la espera del auto de admisión de prueba (citación de testigos) que deberá notificar el tribunal a las partes personadas. Pese a que el presidente de la Sala y ponente de la sentencia, Manuel Marchena, informó hace una semana que la vista oral tiene previsto comenzar «en fechas próximas» al próximo 5 de febrero, martes, la tardanza en dictar esta importante resolución conlleva el lógico retraso en el inicio del juicio.

La fecha final, en cualquier caso, no está cerrada, y la vista oral podría empezar la próxima semana -las sesiones están programadas de martes a jueves- o ya la siguiente si el auto del tribunal no se notifica hasta el próximo lunes. La razón no es otra que los abogados de algunos procesados ya han pedido al tribunal un margen suficiente entre esta resolución y el juicio para preparar su estrategia de defensa.

La trascendencia del auto de admisión de prueba tiene que ver no ya con la presencia de uno u otro testigo en la sala, sino con la necesidad de argumentar muy bien las negativas (Carles Puigdemont, por ejemplo) pensando en un escenario de recursos hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para hacerse una idea, solo las defensas de los 12 acusados han presentado escritos que suman más de 1.800 folios.

En una conversación informal con periodistas, el presidente del Supremo Carlos Lesmes confirmó este jueves que los nueve presos llegarán mañana a las cárceles de Alcalá Meco y Soto del Real, y anunció con la vista puesta en el juicio que los procesados podrán declarar en catalán. Del mismo modo, dijo que si el presidente catalán Quim Torra quiere estar presente contará con trato preferente «como cualquier autoridad pública española». Y anunció que se ha autorizado la petición del Parlamento vasco para contar con representación institucional en la Sala y que ya hay acreditados 600 informadores -medio centenar extranjeros- de 150 medios de comunicación.