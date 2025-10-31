La 'comisión Koldo' del Senado interrogará a Claudia Montes, la Miss Asturias ligada a Ábalos Está citada a las 11.00 horas del próximo lunes 3 de noviembre

E. P. Viernes, 31 de octubre 2025, 14:38

La comisión del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' continúa su actividad el próximo lunes con la citación de Claudia Montes, conocida como la Miss Asturias +30 2017 vinculada al exministro José Luis Ábalos, en la primera sesión tras la comparecencia del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Montes, que tuvo que ser citada por edicto el pasado 9 de octubre después de varios intentos de notificación infructuosos, prestará declaración en el foro a las 11 horas de la mañana, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press.

Intervendrá en calidad de exempleada de la empresa pública Logirail a propuesta del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. Un puesto que supuestamente consiguió gracias a la intermediación de Ábalos, que en ese momento estaba todavía al frente de Transportes.

Durante su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el marco de las investigaciones sobre el 'caso Koldo', Montes afirmó que pidió ayuda a Ábalos para conseguir un trabajo en el que, según dijo, estuvo contratada entre 2019 y 2022.