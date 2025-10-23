El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Los vecinos afectados por en incendio en el Monte Areo son realojados
Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. EFE

La compra de armas a Estados Unidos eleva las críticas a Sánchez por plegarse ante Trump y la OTAN

Podemos advierte de que la adquisicíón del material bélico se pagará con fondos destinados a sevicios sociales

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:47

Comenta

La decisión de Pedro Sánchez de sumarse a la iniciativa de la OTAN para comprar armamento a Estados Unidos y entregárselo a Ucrania ha ensanchado ... aún más la grieta que existe entre el PSOE y sus socios parlamentarios en todo lo que respecta a la Alianza Atlántica y buena parte de la posición de España frente a la invasión rusa del país vecino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  3. 3 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  6. 6

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  7. 7 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias
  8. 8

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  9. 9 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos
  10. 10 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La compra de armas a Estados Unidos eleva las críticas a Sánchez por plegarse ante Trump y la OTAN

La compra de armas a Estados Unidos eleva las críticas a Sánchez por plegarse ante Trump y la OTAN