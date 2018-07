Los concejos temen que el Congreso frene el compromiso del PSOE sobre la regla de gasto Ignacio García Palacios preside una comisión ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos. / Álex Piña Los ayuntamientos asturianos piden poder invertir su superávit, que ronda los 500 millones, pero «dudan» sobre la capacidad de Sánchez para conseguirlo ANA MORIYÓN OVIEDO. Lunes, 30 julio 2018, 04:28

La Federación Asturiana de Concejos (FACC) teme que el Congreso de los Diputados frene la puesta en marcha por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de su compromiso de flexibilizar la regla de gasto de las Administraciones locales. Una reivindicación casi histórica por parte de los ayuntamientos, a quienes, explica el presidente de este ente, el socialista Ignacio García Palacios, no se les permite reinvertir el superávit que acumulan pese a que, en los últimos seis años, está en torno a los 23.000 millones de euros a nivel nacional y de los 500 millones entre los consistorios asturianos. «Un Ayuntamiento puede tener cero deuda bancaria, pagar a los proveedores a los 14 días y tener un remanente en el banco guardado que no le está permitido invertir», se queja el también alcalde de Navia, quien confiaba en que con la llegada del PSOE a La Moncloa esta situación pudiera corregirse.

De hecho, señala, en la reunión celebrada recientemente con la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dentro de la comisión nacional de Administración local, ésta habría mostrado intención de solucionar o al menos tratar de revertir esta situación. «Supone un elemento de justicia porque de las tres administraciones, la más cumplidora es la local», defendió García Palacios, quien argumenta también que la flexibilización de la regla del gasto a los ayuntamientos permitiría activar la economía porque ese remanente se utilizaría para realizar inversiones y desarrollar actividades de las que podrían salir beneficiadas pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso el pasado viernes ha supuesto un jarro de agua fría para la FACC. Salvo el PNV, ninguno de los grupos parlamentarios que ayudaron hace casi dos meses a Pedro Sánchez a derribar a Mariano Rajoy aprobaron la senda de estabilidad presupuestaria con la que el Ejecutivo debe elaborar las cuentas del Estado para 2019. El Congreso tumbó los objetivos de deuda y déficit planteados por el Gobierno socialista pese a que suponían una inyección a las autonomías de 2.400 millones de euros, 49 millones para el Principado de Asturias. «Es una pena por no decir que es una mala noticia porque suponía una importante inyección económica para las autonomías», anotó García Palacios, quien, si bien dice tener «esperanza» en las intenciones del Gobierno socialista, se muestra preocupado por las decisiones que puedan adoptar el resto de los grupos parlamentarios. «El Gobierno puede ofrecer una expectativa positiva, pero quien tiene que respaldar cualquier medida es el Congreso», asumió el representante de los ayuntamientos asturianos, que a estas alturas no oculta sus «dudas» sobre la capacidad de Sánchez para que estas reivindicaciones puedan salir adelante.

Y no está en juego solo la flexibilidad de la regla del gasto. Para la FACC era y es igualmente importe que el Gobierno central afronte, de forma paralela a la reforma de la financiación autonómica, la reforma de la financiación local. «Actualmente los ayuntamientos recibimos el 13% del gasto público y esperamos llegar al 18% porque, en Europa, es más del 20%», compara el presidente de la FACC. García Palacios puntualiza, no obstante, que este porcentaje debe estar siempre vinculado con las competencias que asumen o que tengan que asumir en el futuro las administraciones locales y que, insistió, deben quedar claramente establecidas. «Las obligaciones y los derechos de los ayuntamientos tienen que estar regulados de manera sólida para que no haya, como ocurre ahora, competencias impropias que asumimos porque somos los que estamos más cerca de los vecinos, aunque supongan para nosotros una pérdida de dinero porque no son de nuestra competencia», concluyó.