Más del 75% de los concejos de Asturias tendrán total libertad horaria para salir de casa Adrián Barbón, ayer, durante la videoconferencia con Pedro Sánchez y el resto de líderes autonómicos. / E. C. Adrián Barbón propone eliminar los límites horarios y geográficos para la práctica del deporte y permitir el paseo en familia ANA MORIYÓN OVIEDO. Lunes, 18 mayo 2020, 01:42

La contención del coronavirus nos permite recuperar, poco a poco, algunas parcelas de libertad. Aunque, tal y como cabía esperar, serán las zonas rurales y los núcleos de menos población los que se conviertan en avanzadilla en el levantamiento de restricciones. De este modo, si inicialmente fueron las poblaciones de menos de 5.000 habitantes las que se vieron liberadas de las limitaciones horarias para el paseo y la práctica del deporte, el Gobierno central anunció ayer un paso más extendiendo este privilegio a los núcleos de hasta 10.000 habitantes.

Lo anunció en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien, si bien utilizó el término «municipios», fuentes acreditadas interpretan que -a la espera de que se publique en el BOE- se trata de una ampliación de la norma que hasta ahora se aplicaba a las poblaciones de hasta 5.000 habitantes y que debe entenderse en ese mismo contexto. En todo caso, al menos el 75% de los concejos de Asturias quedan totalmente libres de cualquier restricción horaria puesto que 59 de los 78 concejos del Principado parten ya con una población total de menos de 10.000 habitantes. No obstante, al menos otra decena, con un número de habitantes total superior a esta cifra, no cuenta con ninguna localidad de estas dimensiones, por lo que el porcentaje podría ser superior. Eso sí, teniendo en cuenta que el grueso de la población se concentra en las grandes urbes, apenas un 15% de los asturianos quedarían libres de horarios.

La medida supone un paso más en la desescalada, pero las aspiraciones del presidente del Principado son aún mayores. Adrián Barbón planteó ayer -en la ya habitual videoconferencia dominical que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, mantiene con los diferentes líderes autonómicos- la eliminación de los límites, ya no solo horarios, sino también geográficos, que en estos momentos impiden practicar deporte en determinadas franjas o salir del municipio de residencia. También pidió que se autoricen los paseos en familia al considerar que «ya no tiene sentido» la norma establecida inicialmente para que sea solo un adulto el que acompañe a los menores en lugar de, si así lo desean, toda la unidad de convivencia. Se trata de reivindicaciones que el presidente asturiano ha venido recibiendo en los últimos días, especialmente desde que Asturias pasara a la fase 1 del plan de desescalada y se permitiera cambiar de municipio o salir de casa a cualquier hora para realizar otro tipo de actividades, como ir a una terraza o a un comercio.

Tal y como ya había avanzado en los últimos días, Barbón también se mostró partidario del uso obligatorio de la mascarilla incluso en espacios públicos. No obstante, entiende que podría valorarse la posibilidad de que esta norma sea únicamente aplicable en zonas urbanas, «donde es más complicado mantener la distancia de seguridad».

ERTE y 16.000 millones

Barbón mostró, por otra parte, su preocupación por la situación de los trabajadores sometidos a un ERTE que aún no han percibido la prestación que les corresponde y, pese a reconocer que las previsiones «se han desbordado», reclamó que el SEPE acelere la tramitación dadas las dificultades económicas por las que están pasando los afectados.

Y no perdió tampoco la ocasión para reiterar el posicionamiento del Ejecutivo regional en relación a los criterios que, en su opinión, el Gobierno central debe tener en cuenta en el reparto del fondo de 16.000 millones entre las comunidades autonómicas para hacer frente a la crisis del coronavirus. El presidente asturiano subrayó la necesidad de tener en cuenta cuestiones como el envejecimiento de la población o la dispersión geográfica, así como el esfuerzo sanitario realizado por cada comunidad (utilizando los PCR totales como indicador) en el reparto de los primeros 10.000 millones del fondo, dirigidos a costear los gastos sanitarios. Pero también reclamó que se tenga en cuenta el esfuerzo fiscal realizado por cada comunidad a la hora de distribuir los 5.000 millones reservados para paliar la pérdida de ingresos en las Administraciones autonómicas. «Hay comunidades que han decidido bajar los impuestos en el último año y eso no se puede computar como pérdida vinculada al coronavirus, no tiene nada que ver», advirtió.