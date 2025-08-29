El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un bombero introduce un cartel al fuego que han generado frente al edificio de las Cortes. J. S.

La concentración por los incendios recibe a Mañueco en la Cortes al grito de «Quiñones dimisión»

Los participantes en la protesta acusan a la Junta de falta de previsión, de desoir informes técnicos que llevan años reclamando medidas y de precarizar el operativo de extinción

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:09

La concentración en protesta por la gestión de la Junta de Castilla y León en la lucha contra los incendios forestales ha recibido a Alfonso ... Fernández Mañueco y a los dirigentes del PP este viernes, ante las Cortes autonómicas, al grito de «Quiñones, dimisión». Una proclama a la que se han sumado otras: «Quiñones, el despilfarro eres tú», «Mañueco, cabrón, trabaja de peón» o «Públicos y estables, forestales». Los concentrados han sumado en esa petición de cese y dimisión al director general José Ángel Arranz, cargo veterano al frente de la política forestal autonómica y del operativo de lucha contra los incendios.

