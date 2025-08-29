La concentración por los incendios recibe a Mañueco en la Cortes al grito de «Quiñones dimisión»

La concentración en protesta por la gestión de la Junta de Castilla y León en la lucha contra los incendios forestales ha recibido a Alfonso ... Fernández Mañueco y a los dirigentes del PP este viernes, ante las Cortes autonómicas, al grito de «Quiñones, dimisión». Una proclama a la que se han sumado otras: «Quiñones, el despilfarro eres tú», «Mañueco, cabrón, trabaja de peón» o «Públicos y estables, forestales». Los concentrados han sumado en esa petición de cese y dimisión al director general José Ángel Arranz, cargo veterano al frente de la política forestal autonómica y del operativo de lucha contra los incendios.

Estas últimas en alusión a la situación laboral de buena parte de los trabajadores que integran el operativo, que no tienen la catalogación de bomberos forestales. Esta es otra de las demandas escuchadas, ya que el PP ha frenado en anteriores ocasiones la tramitación de esta catalogación en las Cortes de Castilla y León.

Muchos de los participantes han sido agentes medioambientales y personal de las brigadas de extinción de descanso en esta jornada o que acababan de salir de un turno de lucha contra el fuego. Es el caso de José Ramón Casado, agente medioambiental que había estado de servicio hasta la madrugada y que ha leído parte de un comunicado en el que ha defendido que los incendios pueden ser «inevitables, pero no imprevisibles» y ha asegurado que la Junta de Castilla y León carece de política medioambiental y de prevención. Con un operativo, ha resaltado, que no establece planes efectivos para las comarcas de valor natural y que ni siquiera prevé cuestiones básicas de intendencia como dónde pueden dormir y cómo dar de comer a los trabajadores que combaten al fuego en jornadas agotadoras.

El sonido del tronzador y los batefuegos han servido de punta de lanza a la protesta en la plaza aledaña a las Cortes, acordonada por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía. Parlamentarios y políticos que se han acercado al pleno extraordinario en el que el presidente de la Junta dará cuenta de la gestión de los incendios han entrado por el otro acceso que se utiliza en la sede del parlamento regional.

La movilización ha sido convocada por 18 agrupaciones sociales, políticas y sindicales tras más de 20 días de incendios que han quemado en Castilla y León alrededor de 140.000 hectáreas (según los últimos recuentos provisionales), con víctimas mortales y el fuego entrando en localidades y arrasando viviendas.

El pleno de las Cortes se ha convocado por la situación de minoría que el PP vive en el parlamento autonómico. Mañueco comparece a instancias de la mayoría que han sumado todos los grupos de la oposición, en una votación en la que el PP, ante esa aritmética, se abstuvo.