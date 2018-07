El exresponsable de la Fundación del SOMA, condenado a dos años Pedro Castillejo, a la derecha, llega a la Audiencia Provincial acompañado por su abogado, Alfredo García López . / ÁLEX PIÑA La Audiencia considera que se aprovechó de la ausencia de un órgano fiscalizador en el Infide para abonar gastos de índole personal ANA MORIYÓN OVIEDO. Sábado, 28 julio 2018, 04:04

La Audiencia Provincial condena al ex secretario general de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo, a dos años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida, aunque no ingresará en prisión al no tener antecedentes penales. Le condena también al pago de una multa de 2.400 euros y a que indemnice a la fundación, dependiente del SOMA, con los 114.954,74 euros que los actuales dirigentes del sindicato minero le reclamaban, además de costear la mitad de las costas judiciales. No es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

El tribunal hacía público ayer el fallo del 'caso Villa' exclusivamente en relación con la figura de Castillejo, que quedó visto para sentencia el pasado 3 de julio. En lo referente a José Ángel Fernández Villa, principal investigado, no se espera que se conozca hasta después del verano ya que su vista oral fue suspendida temporalmente como consecuencia de su ingreso hospitalario, y el juicio concluyó el miércoles de esta semana.

La sala considera probado que Castillejo, entre los años 2004 y 2013, hizo pagos con la tarjeta de crédito del Infide «de la que disponía porque él mismo se la había procurado» en establecimientos diversos, tipo tiendas, gasolineras, restaurantes, por un importe de 48.604 euros, mientras que con una tarjeta de débito realizó disposiciones de dinero de la cuenta de la fundación por un valor total de 58.680 euros. También da por acreditado el tribunal que, durante este mismo periodo, le fueron facilitados, por parte de la fundación, 11.809 euros en efectivo.

En su fallo, la Audiencia Provincial mantiene que Castillejo «no destinó a gastos de representación o a las actividades que eran propias en el desarrollo de la actividad de la fundación» la suma total de estos importes, que ascienden a 119.434 euros. Recoge, además, que «nunca presentó documentación que justificara cumplidamente el gasto» de este dinero pese a que, añade, «le fue solicitada por la persona que llevaba la contabilidad de la fundación, Juan Cigales». Y, completa el fallo, tampoco lo hizo «tras su cese cuando se le requirió por los nuevos responsables».

Informes económicos

La sala se basa para llegar a estas conclusiones en los informe económicos presentados por la acusación, que ejerce el SOMA a través del bufete Ontier, y que concluyen que «gran parte de los gastos incurridos no están relacionados con el objeto social». Informes que, en opinión del tribunal, gozan de «mayor rigor técnico que el presentado por la defensa». Igualmente, la sala consideró «convincentes» las declaraciones de testigos como Juan Cigales, excontable del Infide, y el actual secretario general del SOMA, a la par que actual presidente de la fundación, José Luis Alperi. El primero, recoge la sentencia, explicó que su gestión era «simplemente administrativa», «no podía rechazar los gastos», cuando no había justificante «creaba una deuda» y que, aunque se le advirtió a Castillejo de los desfases, éste «no justificó nada». Por su parte, Alperi indicó que, en la actualidad, el Infide «no tiene gastos de representación, solo de mantenimiento» y también que se le dio la oportunidad al acusado tras realizar la auditoría de justificar los gastos y «se negó».

La sala considera que Castillejo «confunde lo que son los gastos propios de la fundación Infide que dirigió con los gastos que él estimaba que lo eran porque así él lo decidía». Y pone como ejemplo las compras realizadas en una farmacia, «que mal compaginan» con la actividad que conllevaba la gestión de la fundación, y los gastos en restaurantes, «numerosos por cierto», que a juicio del tribunal no están justificados por el «simple hecho de efectuarse con personas relacionadas con la actividad sindical». La Audiencia va más allá y resuelve que Castillejo se aprovechó «de la ausencia de cualquier acuerdo que fijara los criterios para considerar qué gastos eran propios y de la inexistencia de un órgano o persona con facultad de fiscalizar los gastos» para conseguir «en su beneficio» y «a sabiendas de su improcedencia» la percepción de las citadas cuantías.

El fiscal Enrique Valdés-Solís y el abogado de la acusación particular, Miguel García Vigil, pedían para Castillejo penas de cárcel mayores a las que finalmente fijó la Audiencia, de tres años y medio y cinco, respectivamente, mientras que la defensa, a cargo de Alfredo García López, reclamaba la libre absolución.