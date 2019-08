«En la confección de las listas de Ciudadanos en Asturias no ha habido dedazo» Sergio García, secretario de Organización de Ciudadanos. / PABLO NOSTI Sergio García | Secretario de Organización de Ciudadanos «Me quedo con las personas que están en el partido y con las que se incorporan, como Ignacio Cuesta, que partió como independiente» P. LAMADRID GIJÓN. Domingo, 4 agosto 2019, 02:00

Sergio García (Santander, 1975) hace un llamamiento a la tranquilidad ante los movimientos registrados en el seno de Ciudadanos Asturias en los últimos tiempos. El secretario regional de Organización y diputado autonómico considera que entra dentro de la normalidad la serie de bajas de antiguos cargos que se ha producido estas semanas. A su juicio, son «alteraciones habituales» tras un proceso electoral.

-¿Qué lectura hace Ciudadanos de esta veintena de bajas?

-En primer lugar, respetamos la decisión de cada uno de nuestros afiliados, no obligamos a nadie a pertenecer a este proyecto. Pero vemos la situación con mucho optimismo debido a los buenos resultados obtenidos en las elecciones. ¡Bendita crisis!, porque hemos pasado de ocho concejales a cincuenta, de tres diputados a cinco y con las estructuras que tenemos de implantación llegamos al 92% de la población.

-Sí, pero han sido veinte afiliados y ex cargos los que han abandonado el partido...

-Es cierto que, después de cada proceso electoral, tanto interno como externo, se producen bajas, pero para nada es destacable cuando el número de afiliados a día de hoy está en 785 y tenemos más de 2.775 simpatizantes, con lo que la cifra total de inscritos en Asturias supera los 3.500. Además, debido al crecimiento progresivo que hemos tenido tanto en cargos institucionales como en afiliados, veo el presente y el futuro con mucho optimismo. Es cierto que se han producido bajas de afiliación con compañeros que tuvieron representación institucional y orgánica, pero afrontamos el presente de forma muy optimista.

-Una de las razones que alegan los cargos que solicitaron la baja es que sentían que no se valoraba el trabajo realizado estos años. ¿Es así?

-A la hora de tomar una decisión, tienes dos posibilidades: que aciertes o te equivoques. Y, en base a los resultados, estoy convencido de que las decisiones se tomaron por el bien del proyecto: de las 34 candidaturas que presentamos en Asturias, obtuvimos representación en 20. En municipios donde teníamos concejales como mínimo hemos duplicado la representación y en aquellos donde nos presentamos por primera vez hemos conseguido ediles. Gobernamos en Ribadesella con el PSOE y en Oviedo con el PP y esto son unos datos y unos números históricos que nunca habíamos alcanzado en Ciudadanos. Por lo tanto, el balance es muy positivo y me quedo con las personas que están en el proyecto y con las que se han incorporado, como Ignacio Cuesta, que partía como independiente y en la actualidad cuenta con el respaldo de comité ejecutivo. Cuesta ha sido nombrado este lunes integrante de ese órgano junto con Ignacio Prendes y eso avala que la estrategia en Asturias ha sido buena.

Prendes y Cuesta

-Hablando de Cuesta. No son pocos quienes le ven como el sustituto de Prendes como portavoz del partido en Asturias...

-A día de hoy, tenemos dos excelentes representantes de Ciudadanos en el máximo órgano e representación del partido. Nuestro portavoz autonómico es José Ignacio Prendes, que esté representando los intereses de los asturianos en el Congreso y lleva tiempo defendiéndolos y no tengo ninguna información oficial ni extraoficial de que no siga siendo nuestro portavoz. Con lo cual, avalo y defiendo la acción de estos dos compañeros.

-¿Habrá cambios en el comité autonómico?

-En septiembre. No se debe a ninguna crisis, sino que es una reestructuración porque del comité autonómico forman parte, además de los coordinadores de agrupaciones locales y los secretarios regionales, cargos institucionales. A día de hoy, ni Diana Sánchez, ni Nerea Forcelledo, ni Nicanor García son cargos institucionales, por tanto hay que reestructurar ese órgano. En nuestros estatutos viene recogido que, una vez que dejas de ser cargo institucional y estás nombrado como tal en el comité autonómico, tienen que ser otros compañeros los que formen parte de él.

-Los antiguos cargos que han abandonado el partido también lamentan la falta de democracia interna. ¿Ha cambiado algo en la gestión de Ciudadanos Asturias que acote la toma de decisiones?

-En 2015, en la constitución de las candidaturas, a excepción de la autonómica en la que sí celebramos primarias, la lista era por designación del comité ejecutivo nacional. ¿Qué ha variado en 2019? Como secretario de Organización, he pedido a todas las agrupaciones que configuren las listas. No teníamos esa obligación, puesto que los estatutos marcan que para hacer primarias tiene que haber 400 afiliados en una agrupación y en Asturias lamentablemente no es así. Pero he fomentado que las agrupaciones realicen y propongan las listas de las candidaturas. Y no se ha modificado ninguna candidatura propuesta por una junta directiva local. Esto habla muy a las claras de que no ha habido dedazo en ese sentido.

-¿Considera que ha sido positiva la entrada de independientes, tras la dimisión de Juan Vázquez?

-Todo afiliado de Ciudadanos que se tome la molestia de leer nuestros estatutos y el reglamento de organización sabe que hay un apartado que determina que, aparte de los afiliados con más de seis meses, el comité ejecutivo nacional puede autorizar la presentación de independientes, siempre y cuando se apruebe en el consejo general. No se engaña a nadie. Lo que ha hecho el partido, con buen criterio, es incorporar a personas independientes de la sociedad civil. Es cierto que la dimisión de Juan Vázquez fue una sorpresa. Al igual que la número seis -Ana Fonseca- que renunció a recoger el acta.

-¿Cómo se presenta la legislatura en Asturias?

-He alucinado con la aprobación de esta reforma exprés del reglamento de la Junta General para facilitar los grupos parlamentarios de dos personas, con el cambalache en el que participaron PSOE y PP para favorecer intereses partidistas, particulares y económicos de IU, Foro y Vox. Lo hemos denunciado y presentado una alternativa, que consistía en una modificación con más profundidad y consenso. En este sentido, nosotros vamos a afrontar la legislatura siendo una oposición leal a los asturianos. E invito al PP a sumarse a una oposición constructiva y leal a los asturianos.

-¿Ciudadanos ha salido reforzado del veto a Pedro Sánchez o le está pasando factura?

-El lunes tuvimos consejo general en Madrid y allí determinamos, por unanimidad, seguir con la estrategia que estaba marcada. Y es que Ciudadanos ha sido el único partido que ya en marzo dijimos que no íbamos a pactar con Pedro Sánchez. Más de cuatro millones de personas nos votaron por esa decisión. Mantenemos la misma línea, otra cosa es la presión que se nos quiera imponer por parte de agentes externos, pero vamos a ser fieles a lo que dijimos a los votantes. Otros partidos tendrán que rendir cuentas por su variación de criterio. Hay presiones internas, es verdad, de hecho han dimitido compañeros que estaban en el comité ejecutivo porque entendían que esa estrategia no era la acertada y lo respetamos, pero vamos a seguir con ella.