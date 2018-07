«Confiamos en que el ministerio module su planteamiento y renuncie a la descarbonización exprés», dice Guillermo Martínez El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, acompañado de María Jesús Álvarez / PABLO LORENZANA El consejero de Presidencia espera que la reunión entre Fernández y Sánchez abra la puerta al diálogo y a «nuevos escenarios para una transición energética justa» LAURA CASTRO Viernes, 27 julio 2018, 12:56

Preguntado por qué pasaría si el Gobierno central no diera marcha atrás en su idea de transición energética, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, indicó que «nuestra postura no ha variado y confiamos en que modulen su planteamiento y renuncien a una descarbonización exprés». Asimismo, señaló que esperan que la reunión entre Javier Fernández y Pedro Sánchez «abra la puerta al diálogo y a nuevos escenarios para alcanzar una transición energética justa, aunque no ocultamos que hay una discrepancia entre el Principado y el Ejecutivo central».

Respecto a la votación sobre el techo de déficit que se está llevando a cabo esta mañana, el consejero aseguró que «sería difícil entender una posición en contra a que las comunidades autónomas podamos invertir más en los ciudadanos». Si las previsiones se cumplen, incidió, «sería una irresponsabilidad compartida por el PP y otros grupos como Podemos».

Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno aprobó esta mañana una inversión de 15,8 millones de euros para la puesta en marcha de escuelas y talleres de empleo que, estiman, beneficiarán a más de 650 parados. Los programas, que combinan practicas y formación, van dirigidos a jóvenes menores de 25 años y a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral.

Asimismo, el Principado destinará 800.000 euros a la creación de grupos operativos que fomentarán la innovación en el medio rural. Esta iniciativa financiará la formación de los equipos que deberán plantear soluciones a problemas relacionados con la eficiencia, la producción y la sostenibilidad de actividades ganaderas, agrícolas y silvicultoras, entre otras.

Por otra parte, el consejo de Gobierno renovará los convenios que mantiene el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) con Avilés, Castrillón, Mieres, Langreo y Siero para la cobertura de emergencias y protección civil por 6,5 millones de euros.