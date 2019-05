«Confiamos en que Moriyón lidere la posibilidad de un pacto de la derecha» Isidro Martínez Oblanca, en la plaza del Seis de Agosto de Gijón. / P. UCHA Isidro Martínez Oblanca | Diputado saliente de Foro «Nos sorprendió que Pablo Casado viniese a Asturias en campaña y se nos dijese que se trataba de un acto de carácter privado» P. LAMADRID GIJÓN. Sábado, 4 mayo 2019, 02:32

Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Gijón, parlamentario autonómico, senador y diputado en el Congreso. Isidro Martínez Oblanca (Gijón, 1956) inició su andadura política en 1983 y ahora cierra una etapa tras no conseguir revalidar su escaño en la Cámara Baja en representación de Foro. El día 21 se disolverán las Cortes y entonces regresará a su puesto de enfermero en el Hospital de Cruz Roja y Asepeyo. Antes, el miércoles 8, sus compañeros de partido celebrarán una comida de homenaje en su honor.

-¿Echará de menos el escaño?

-Sí. Primero, porque han sido tres años muy intensos y, después, porque ha sido un privilegio estar sentado en una de las instituciones donde está depositada la soberanía nacional. Además, le había cogido el tranquillo y estaba muy a gusto. Pero la democracia es así, los electores te ponen y te quitan, así que lo acepto de forma natural y como corresponde.

-¿Cree que habría sido distinto el resultado de las elecciones generales si Foro y PP hubieran concurrido por separado?

-No. Creo que el resultado electoral en Asturias fue similar al que el PP tuvo en el conjunto de España. En todo caso, nosotros tratamos de estar a la altura del acuerdo entre Carmen Moriyón y Pablo Casado. Nos tenemos por un partido serio, riguroso, trabajador y leal y en esta campaña electoral hemos funcionado como lo hicimos en 2015 y 2016. Sin embargo, es verdad que ha sido distinta en esta ocasión. Pero entiendo que no penaliza el haber ido en coalición ni muchísimo menos. No podemos olvidar que en Asturias teníamos un diputado menos, pasamos de ocho a siete. Por cierto, ese diputado se fue a Barcelona y lo ha ganado Esquerra Republicana. Eso sí nos penalizó porque ese octavo diputado era mi escaño.

-El distanciamiento entre PP y Foro fue palpable durante la campaña. ¿Qué ocurrió?

-Nosotros hicimos una campaña similar a las de 2015 y 2016. Lo dice alguien que estuvo en las tres. Sin embargo, en la otra parte no hemos visto una actitud similar, aunque no sé a qué achacarlo. Hicimos lo que nos correspondía y cumplimos lealmente el acuerdo. Para nuestra sorpresa, por citar un ejemplo muy revelador, vino Pablo Casado, el presidente del PP, en campaña y se nos dijo que ese era un acto de carácter privado.

-Foro se juega mucho el 26-M, ¿cómo están los ánimos?

-Bien, porque consideramos que esta campaña que se avecina es sustancialmente diferente a la de las generales. Aquí vamos a abordar los problemas más próximos a los ciudadanos, tanto en el ámbito autonómico como en el local. Por tanto, tienen la oportunidad de elegir aquellas políticas que consideren que pueden solucionar los temas que son tan del día a día y nosotros ahí tenemos muy buenos candidatos. No solo Carmen Moriyón, nuestra presidenta, sino que gracias a ella hemos conseguido incorporar a personas nuevas en política, profesionales acreditados y creo que eso va en beneficio de Foro y, por tanto, confiamos en obtener un buen resultado.

-¿Ve posible un pacto entre la derecha en Asturias?

-No nos engañemos, los resultados del pasado domingo alejan esa posibilidad. Pero, debido al carácter más cercano de estas elecciones al ciudadano, mantenemos la esperanza de que pueda haber una alternativa de gobierno que permita que fuerzas en el espectro de Foro tengan capacidad de gobernar. Confiamos en que el resultado electoral de Foro permita que Carmen Moriyón lidere esa posibilidad de pacto. Compararemos programas con otras fuerzas políticas y, en función de eso, trataremos de alcanzar acuerdos. Establecer objetivos comunes de actuación vía programa nos parece fundamental.

-¿En qué cargo ha estado más cómodo?

-En el Congreso. Aunque la exigencia era muchísimo mayor, pero para los que nos gusta la política, estábamos en la Champions League y en el epicentro de todos los terremotos políticos. Con lo cual, para mí ha sido la experiencia más gratificante.

-¿Y cuál le ha dado más quebraderos de cabeza?

-Donde menos me acomodé fue en la Junta General del Principado. Aunque ya fui diputado autonómico en la segunda legislatura y dos periodos breves con la llegada de Foro, pero no acabé nunca de cogerle el ritmo.