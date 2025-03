«El Congreso no se puede convertir en una Cámara de representación territorial»

ANA MORIYÓN OVIEDO. Lunes, 25 de noviembre 2019, 04:38 Comenta Compartir

Francisco Blanco (Gijón, 1969) mantiene el escaño en el Senado que había conseguido tras las elecciones del pasado mes de abril y pide una revisión de las atribuciones de esta Cámara para que, realmente, cumpla sus funciones como órgano de representación territorial. Mientras, mira con preocupación la alta fragmentación del Congreso precisamente como consecuencia de la irrupción de formaciones regionalistas y nacionalistas que, en su opinión, buscan el interés de su territorio y no el general.

-PSOE y Unidas Podemos firmaron tras el 10-N y en tiempo récord un pacto de Gobierno. ¿Será el definitivo?

-No lo sé. Parece que lo definitivo es la actitud de Esquerra Republicana y también parece bastante claro hasta dónde vamos a llegar nosotros. Por nuestra parte los límites están claros. Estamos en el diálogo, pero evidentemente del lado de la Constitución y no del referéndum.

-Se va a mirar muy de cerca cualquier cesión que se haga a los independentistas estos días. ¿Hasta dónde se puede llegar con ellos en la negociación?

-Igual que con cualquier otra fuerza con la que se abra una negociación. Ellos tendrán sus programas y sus pretensiones, pero siempre en el ámbito que he dicho, el de la Constitución.

-Quizá con más recursos...

-Desconozco lo que piden. Las negociaciones están en otro ámbito al mío.

-¿Hay riesgo de unas terceras elecciones?

-No tengo ni idea. No sé si Vox o el PP quieren ir a unas terceras elecciones, pero le puedo asegurar que el PSOE no quiere. El PSOE ya ha aceptado un tipo de gobierno que antes no aceptó para poder desbloquear esta situación.

-Si complicada está la investidura, más parece que estará la aprobación de unos presupuestos.

-Vamos a ir poco a poco. No está la cosa como para hacer proyecciones a medio plazo.

-Hay quien ya vaticina una legislatura corta...

-Este tipo de especulaciones son gratuitas. Quizá está en los deseos de alguno. Especular es gratis.

-Vista la fragmentación parlamentaria y las dificultades para llegar a un acuerdo, ¿cree que debería modificarse el sistema electoral para facilitar la investidura?

-Lo tengo muy claro. Este sistema no aguanta la realidad política actual, muy fragmentada. Hay 16 partidos en el Parlamento y eso hace que prácticamente sea ingobernable porque es imposible que ningún partido alcance una mayoría e, incluso, es difícil que lo consiga la suma de dos. Hay que modificar el sistema para poder combinar esta pluralidad con la gobernabilidad.

-¿Cómo hacerlo?

-El Congreso se está convirtiendo en una Cámara de representación territorial, con presencia de numerosas fuerzas regionalistas, y eso no debería ser así. La irrupción de cada vez más partidos regionalistas, como Teruel Existe o el PRC de Cantabria, se puede convertir en un efecto llamada para otras regiones que van a pretender también defender en esta Cámara los intereses de su territorio, cuando en el Congreso debería hablarse del interés general. La Cámara de representación territorial tiene que ser el Senado.

-Sin embargo, en el Senado apenas hay margen para que entren los partidos regionalistas.

-Curiosamente, la Cámara Alta prima más las mayorías fuertes que el Congreso. En todo caso, en el Senado lo verdaderamente urgente es modificar sus atribuciones para que asuma más competencias en relación a la política territorial como, por ejemplo, la reforma de la financiación autonómica.

-Hablando de financiación autonómica. La ministra de Hacienda en funciones ha dicho que el número de habitantes debe ser un indicador de más peso. ¿En qué situación queda Asturias si se impone ese criterio?

-El reparto de recursos a través del sistema de financiación tiene que basarse en más de un criterio y el número de habitantes es solo uno de ellos. Es cierto que hay territorios que están bastante perjudicados si tenemos en cuenta este parámetro, como es el caso de Valencia, pero hay otros criterios que también hay que aplicar a la hora de redefinir el modelo de financiación autonómica para que el reparto sea más equilibrado. Desde Asturias entendemos que la población no debe tener todo el peso, sino que hay que incluir otros baremos como el envejecimiento o la dispersión.

-¿Veremos la reforma en esta investidura?

-Llevamos un retraso considerable. Se trata de un tipo de reforma que se aborda cuando el Estado dispone de dinero para aumentar la financiación a todas las partes implicadas y que nadie salga perdiendo. Ahora el Estado no tiene dinero extra y eso es lo que ha complicado, y complicará en el futuro, la reforma de este sistema. Aunque, la realidad es que se ha abordado por la puerta de atrás asumiendo deuda de Valencia y Cataluña que ya veremos cómo la pagan.

-¿Cuál será su prioridad cuando se ponga en marcha el curso político?

-Hasta la disolución de las Cortes yo era el portavoz de la comisión de Industria en el Senado y mi principal preocupación era y es intentar impulsar y sacar adelante las medidas que necesita la industria asturiana. Medidas para rebajar el coste de la electricidad, para garantizar una transición ecológica justa y para que esa adaptación se haga sin que nuestras empresas pierdan competitividad.

-El PP se opone al arancel medioambiental. ¿Qué supone eso para esta región?

-El PP está en contra por una cuestión ideológica. En su defensa del libre comercio ve incluso una cortapisa en este tipo de ajustes en frontera que, precisamente, lo que buscan es garantizar una libre competencia, pero en igualdad de condiciones. Los aranceles medioambientales no intervienen en un mercado en igualdad de condiciones, sino que evitan que otras empresas con menores requerimientos ambientales ejerzan una competencia desleal. Una cuestión que afecta mucho a la industria asturiana. No entiendo la postura del PP porque creo que es difícil estar en contra incluso desde la óptica del liberalismo.