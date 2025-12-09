El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
José Luis Ábalos en su escaño correspondiente al Grupo Mixto en el Congreso. EFE

El Congreso sigue esperando al Supremo para retirar el voto y el sueldo a Ábalos

El exsecretario general del PSOE no ha solicitado a la Cámara baja participar en las votaciones de esta semana de forma telemática

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:40

Comenta

Doce días después de su entrada en prisión provisional, el Congreso sigue sin saber qué hacer con la situación José Luis Ábalos, que oficialmente sigue ... siendo diputado del Grupo Mixto porque el auto de su encarcelamieno aún no es firme. El que fuera ex secretario general del PSOE ha recurrido su situación procesal, pero el Tribunal Supremo aún no ha tomado una decisión, por lo que la Cámara baja aún no puede retirarle el sueldo o el voto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Jorge Martínez, de Ilegales, y el rock español queda huérfano
  2. 2 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo
  3. 3 Barbón, entre los siete presidentes autonómicos que tienen decidido ya subirse el sueldo por esta razón
  4. 4 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  5. 5 Fallece Teresita Fernández, docente del colegio Blancanieves de Gijón
  6. 6

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  7. 7

    Cirugías y consultas suspendidas y agendas cerradas: así trata de contrarrestar el Sespa la huelga de los médicos en Asturias
  8. 8 El Real Oviedo se interesa por la cesión del bético Pablo García
  9. 9

    La federación vecinal de Gijón reclama expropiar el suelo de Quirón junto al hospital de Cabueñes
  10. 10 Oviedo despide a Armantina Quintana, histórica «hostelera de raza» y madre del concejal Alfredo Quintana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Congreso sigue esperando al Supremo para retirar el voto y el sueldo a Ábalos

El Congreso sigue esperando al Supremo para retirar el voto y el sueldo a Ábalos